Dureri menstruale. Cum le poti ameliora fara pastile

Dacă ești aici, înseamnă că te confrunți cu dureri menstruale și că te-ai săturat să iei prea multe pastile.“În fiecare lună, la începutul ciclului menstrual, uterul începe să dezvolte un ţesut bogat vascularizat, pregătindu-se pentru ovulație. Dacă ovulul eliminat de ovar este fertilizat, acesta se poate dezvolta într-un bebeluş. Dacă fertilizarea nu se petrece, ţesutul de pe uter începe să se elimine întrucât nu mai este necesar. Aceasta poate provoca dureri ca nişte crampe în partea inferioară a abdomenului, a spatelui şi în partea superioară a picioarelor”, ne povestește pe site, doamna dr. ginecolog Roxana Ardelean“Durerea este de fapt un rezultat al contracţiilor uterului, care au rolul de a îndepărta ţesutul de care nu mai are nevoie. Se consideră că aceste contracții sunt provocate de un grup de substanţe chimice denumite prostaglandine”, adaugă d-na dr.Adriana: ” Uleiul CBD full spectrum Laia’s funcționează foarte bine împotriva durerilor menstruale. Experiența mea cu acest extract este foarte pozitivă, nu mai trebuie să folosesc deloc antiinflamatoare. Recomand cu drag.”Gabriela: “Eu am dorit să încerc nepărat uleiul CBD pentru durerile menstruale. Am dureri destul de puternice și două zile la rând sunt nevoită să iau 2-3 pastile pe/zi. De data aceasta am luat doar 2 pastile în 2 zile. A diminuat SEMNIFICATIV durerile, dacă mă mai și documentam puțin pe internet despre cum se ia în mod corect, sigur nu mai luam nici cele două pastile. Nu a trecut durerea de tot, dar a fost o durere foarte suportabilă. Consider că este un produs bun. Recomand!”Lia: “Cea mai impresionată am fost de efectul uleiului în cazul durerilor menstruale. Personal eram nevoită să iau Nurofen express forte de minim 2 ori pe zi și mă simțeam rău minim 3 zile. Nu sunt adepta pastilelor, deci am fost foarte fericită că uleiul a funcționat. Își face efectul mai repede decât mă așteptam și acesta durează mai mult decât în cazul Nurofenului, ceea ce e perfect. La următoarea comandă voi cumpăra varianta mare.”CBD este extras din cânepă de înaltă calitate, cu un continut slab de THC și o concentrație mare de canabidiol. Acest produs este diferit de marijuana medicinală, care se obține din alte soiuri de cannabis, care au concentrații mai mari de tetrahidrocannabinol. Uleiul CBD este non-psihoactiv deoarece cannabisul din care este obtinut contine doar urme slabe de THC, mult sub limita maximă admisă de lege. Deși se face foarte des confuzia, extractul CBD este complet legal și sigur de folosit.Ce spun clientele Laia’s: Iulia “Nu este vreo licoare dubioasă sau toxică, nu este nimic ce are de-a face cu substanțe chimice, psihotrope, care sa îți perturbe în vreun fel conștiința sau să creeze dependență.”Dacă vrei să afli mai multe despre extractul CBD Laia’s, CLICK AICI Pentru mai multe remedii naturale, continuă să citești.“S-a observat că exercițiile fizice și sursele de căldură aplicate local pot atenua durerile. Este recomandat de asemenea să reduci consumul de cofeină în această perioadă deoarece îți poate accentua proasta dispoziție. Un aport suplimentar cu vitamina B6 este asociat cu reducerea simptomelor neplăcute. Surse naturale din această vitamină sunt: banane, avocado, somon, spanac. Poți introduce în alimentație câteva condimente: busuiocul și cimbrul conțin acid cafeic care are un efect analgezic, scorțișoara are proprietăți antiinflamatorii și antispasmodice, ghimbirul ameliorează crampele.” Ne povestește pe blog, d-na farmacist Irina TâlvescuO bună parte din clienții Laia’s folosesc extractul CBD pentru a ameliora simptomele de depresie, anxietate, insomnii. Proprietățile antibacteriene, antiseptice și antiinflamatoare îl recomandă și pentru uz cutanat în caz de dermatite, eczeme sau acnee.Află mai multe despre cum te poate ajuta extractul CBD să ameliorezi depresia, insomniile și lipsa de concentrare, CLICK AICI Află mai multe despre cum te poate ajuta extractul CBD dacă te confrunți cu acnee, ten îmbătrânit, psoriazis, CLICK AICI Prima impresie conteaza! Ca-n viață.Extractul CBD este influențat de calitatea plantei din care este extras, dar și de metoda de extracție. Echipa noastră de cercetare – dezvoltare din Berlin crează produse premium care păstrează structura plantei de cânepă într-o formă cât mai pură. Colaborăm doar cu fermieri din UE, pe care îi vizităm periodic pentru a testa materia primă. Avem o evidență foarte clară, de la calitatea semințelor și până la cea a produsului finit. Folosim o tehnologie avansată, o metoda de extracție brevetată “low pressure”, care păstrează spectrul complet al plantei. În timp ce alte tehnologii utilizate extrag separat compușii doriți, după care îi recombină artificial.Dacă vrei să înțelegi mai multe despre tehnologia complexă prin care se obțin extractele din planta de cânepă, CLICK AICI Durerile menstruale severe pot ascunde anumite afecțiuni care îți influențează sănătatea și fertilitatea, de aceea este bine să consulți medicul ginecolog în cazul în care te confrunți cu această situație.Cum comand ulei CBD Laia’s ? spre MAGAZIN