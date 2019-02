Durerile de cap pot indica boli grave: cercetatorii de la Harvard explica care sunt simptomele care ar trebui sa te trimita la medic

Potrivit cercetatorilor de la Harvard, "o durere de cap ușoară este enervantă, dar trece in momentul in care ne odihnim, ne relaxam, ne hranim corespunzator sau bem pur si simplu o cafea. Exista insa si dureri mai grave, care ar trebui sa ne atraga atentia.Specialistii de la Harvard avertizează că există semne pe care trebuie sa le luam in considerare daca ne doare capul. Iata care sunt acestea:- apar modificari ale durerilor pe care le simtim in mod obisnuit- durerea este severa- cefaleea se accentueaza daca tusim sau ne miscam capul- apare un disconfort general insotit de confuzie, tulburari vizuale, dificultati de vorbire- durerea apare ca urmare a unei lovituri- disconfort acut, care impiedica efectuarea activitatilor zilnice- dureri bruste (care apar pe timpul noptii)- dureri de cap la pacientii care au avut cancer sau le-a fost afectat sistemul imunitar.Dacă corpul tau are aceste semnale, consulta medicul.