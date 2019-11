Dus dimineata sau seara? Cand este mai bine?

In acest caz, nu exista un timp prestabilit pentru a face dus. Dar, potrivit, medicinei traditionale, trebuie sa tii cont de tipul de piele. Persoanele cu piele sensibila ar fi bine sa faca dus dimineata pentru a activa celulele stratului dermic si pentru a obtine o protectie mai mare. La fel se intampla si in cazul pielii grase, deoarece uleiurile tind sa se acumulze in timpul noptii cel mai bine este sa le indepartezi dimineata. Pe de alta parte, daca pielea este uscata, ideal ar fi sa faci dus inainte de culcare, astfel incat pielea sa se exfolieze in mod natural in timpul somnului.Chinezii sunt foarte precisi in indicatiile lor, in ceea ce priveste ora baii. Ei ne sfatuiesc sa facem dus cu o ora dupa cina si cu o ora inainte de culcare. Ei sustin ca dusurile de noapte ofera pielii timp pentru a se repara. Pe de alta parte, daca dusul se face dimineata, acesta ar curata scanteia energetica, atat de necesara pentru a face fata sarcinilor zilnice.În Ayurveda, baia este unul dintre cele mai importante ritualuri și, spre deosebire de cele două curente anterioare, aceasta recomanda sa facem dus si dimineata si seara. Ei cred că dușul nu doar curăță fizicul, ci și sufletul. Practica Ayurveda sfătuiește să faci duș dimineața pentru a stimula celulele și a îmbunătăți circulația și noaptea pentru a elimina impuritățile pe care organismul le colectează pe parcursul zilei, precum și pentru a ajuta la refacerea pielii grație exfolierii naturale.