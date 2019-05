Efecte minune! Beneficiile sucului de sfecla rosie si lamaie

Sfecla rosie a fost o leguma foarte populara in lume si oamenii au folosit-o pentru a trata diverse boli. Chinezii mancau sfecla rosie pentru ca ei credeau ca aceasta are puterea de a intari inima side a purifica sangele. Grecii o foloseau pentru a reduce febra, iar in Europa a fost recomandata pentru persoanele care nu puteau manca alimente solide. Putin diferita este credinta romanilor, si anume, ca atunci cand un barbat si o femeie mananca din aceeasi sfecla rosie, dispare orice element de iubire dintre ei.Consumul de sfecla rosie este recomandat femeilor atunci cand sunt la menopauza, pentru ca este o sursa bogată de magneziu, zinc, iod, calciu, nitrati naturali si sodiu.Acum, atentia va fi indreptata pe tratamentul bolilor in care este folosita sfecla rosie.In boli asociate cu aceste organisme trebuie sa stiti ca sfecla rosie ajuta organismul sa lupte impotriva lor, deoarece este numarul 1 cand vine vorba de purificare. In acest scop, aveti posibilitatea sa beti suc de sfecla rosie combinat cu suc de lamaie sau suc de sfecla proaspat stors cu suc de morcovi. Este important sa luati aceste potiuni in cantitate de 50 ml si lent, pentru a ajunge la un nivel de 250 de mililitri.Sucul de sfecla rosie contine colina si prezenta ei ajuta in mod eficient organismul pentru a curata toate toxinele, nu doar din ficat, dar si din intregul corp. Expertii recomanda acest suc pentru fiecare persoana care doreste sa-si purifice sangele de toxinele daunatoare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.