Efectele cafelei pe stomacul gol. Care este ora ideala pentru a o consuma sanatos

Cafeaua are numeroase beneficii pentru sanatate, iar acestea au fost dovedite de numeroase studii stiintifice. Printre bolile pe care această băutură le atenuează sunt diabetul zaharat cardiovascular, neurologic, de tip 2 și depresia. Fără a mai continua, un studiu recent condus de oamenii de știință de la Organizația Mondială a Sănătății sugerează că consumul a trei sau mai multe cafele pe zi reduce mortalitatea prematură cu 18% la bărbați și la 8% la femei.Cu toate acestea, medicii recomanda sa renuntam la obiceiul de a bea cafeaua dimineata. Aceasta nu trebuie bauta niciodata pe stomacul gol. Pentru început, nu este recomandat deoarece poate afecta sistemul digestiv. Cafeaua va accelera producția de acid în stomac și, dacă nu ai mâncat nimic, aceasta ar putea deteriora mucoasa stomacului și ar putea cauza indigestie sau arsuri la stomac.Acelasi lucru se intampla si in cazul cafelei decofeinizate: "Cafeaua, chiar și decofeinizată, stimulează producerea de acid, care, în absența alimentelor, poate deteriora căptușeala internă a stomacului in urma expunerii repetate", a declarat Dr. Adam Simon ziarului britanic "Express".Dar nu este singurul risc. "Poate provoca nervozitate, tremur și chiar modificări ale dispoziției", adaugă medicul. De asemenea, cafeaua bauta pe stomacul gol poate crește simptomele anxietății, precum și creșterea frecvenței cardiace, iritabilitate și incapacitate de concentrare. Recomandarea este, prin urmare, ca aceasta bautura să fie consumată după micul dejun.Ceasul intern eliberează cortizolul cand ne trezim, ceea ce crește senzația de energie. Cu toate acestea, ingerarea cofeinei în momentul în care concentrația acestui hormon este la cel mai înalt punct nu este cea mai bună idee. Vârful este exact între 8 și 9 dimineața. Dacă bem cafea la acel moment, probabil că nu îi simțim efectele, mai ales dacă suntem obișnuiți cu ea și am dezvoltat deja o anumită toleranță. Merită, prin urmare, să așteptăm să scadă nivelurile de cortizol.