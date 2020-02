Efectele devastatoare ale privarii de somn. Ce se intampla in creier cand nu dormi suficient

Nevoia de somn difera de la persoana la persoana, insa adultii au nevoie de cel putin 7 ore de somn pe noapte. Nu doar “cantitatea” somnului este importanta, cat si calitatea lui. Dupa 5-10minute de la adormire, creierul intra in stadiul 2, iar peste inca o ora intra in stadiile 3 si 4 cand se reduce activitatea electrica a creierului. Creierul repeta aceste ciclul la fiecare 90 de minute,asa ca daca nu dormi continuu, el va fi nevoit sa o ia de la capat.Efectele devastatoare ale privarii de somnDupa o noapte de nesomn vei experimenta schimbari de dispozitie, vei avea dureri de cap si pot aparea dezechilibre hormonale. Dupa o saptamana in care ai dormit mai putin de 6 ore pe noapte, ti se modifica nu mai putin de 700 de gene din ADN. La barbati, creierul incepe sa se micsoreze dupa o saptamana de somn insuficient. Pot aparea boli precum diabet, depresie, atac cerebral, scleroza multipla, boli cardiovasculare, Alzheimer, Parkinson si chiar cancer.Dupa o noapte de nesomn creste in corp nivelul hormonului foamei si se reduce nivelul hormonului care da semnalul de satietate. Astfel, nu doar ca vei fi tentat sa mananci mai mult,insa vei manca si alimente bogate in carbohidrati si calorii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.