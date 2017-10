Efectele negative ale retentiei de apa in organism

Mai devreme sau mai tarziu, intr-o forma sau alta, toate femeile se confrunta cu neplacerile asociate retentiei de apa. I se mai spune si edem sau retentie hidrica si descrie o acumulare excesiva de fluide in tesuturile corpului. Cel mai des, la nivelul picioarelor, mainilor, dar si al abdomenului sau al fetei.In mod normal, intre tesuturile organismului si plasma sangelui se produce un schimb permanent de lichide. Retentia de apa apare atunci cand acest proces este dat peste cap si lichidele fie nu pot fi resorbite in fluxul sangvin pentru a fi apoi eliminate prin sistemul excretor, fie pur si simplu trec intr-o cantitate prea mare in spatiul intercelular si raman captate acolo. Ca atare, tesuturile cresc in volum, iar zonele afectate capata un aspect pufos.Cauzele posibile sunt dintre cele mai diverse, de la unele banale pana la unele serioase. Intre cele mai frecvente se regasesc fluctuatiile hormonale – in sarcina, inainte, dar si in timpul menstruatiei – , statul prelungit in picioare sau pe scaun, lipsa exerciului fizic, regimul alimentar dezechilibrat, cu exces de sare, mult zahar, fainoase, mezeluri, prajeli, grasimi nesanatoase si bauturi alcoolice, dar si deshidratarea. Da, desi pare contraintuitiv, retentia de fluide reprezinta adesea un semnal ca organismul nu primeste suficienta apa. In incercarea de a se proteja, el restrictioneaza drenarea si-si creeaza rezerve. De regula, in astfel de cazuri, corectarea aportului hidric remediaza problema.Exista insa si situatii in care retentia de apa joaca un rol de simptom si se manifesta in cadrul unor afectiuni renale, tiroidiene sau hepatice, dar si al unor boli cardiovasculare, asa ca hipertensiunea, insuficienta cardica sau insuficienta venoasa. De aceea, ea trebuie urmarita cu atentie si adusa la cunostinta medicului curant, in situatiile in care se accentueaza sau survine prea des, aparent fara motive.Dincolo de umflarea inestetica a zonelor afectate, de multe ori vizibila cu ochiul liber, retentia de apa poate adauga cateva kilograme bune la greutatea corporala, aspect ce nu-i deloc de neglijat atunci cand te afli intr-o perioada a vietii in care esti cu ochii pe cantar. De asemenea, ea poate provoca disconfort fizic: articulatii rigide si dureroase, picioare grele si obosite, abdomen marit si, nu in ultimul rand, dureri de cap suparatoare. In primul rand, sa incerci sa identifici cauza si sa actionezi in consecinta. In mod ideal, ar trebui sa-ti faci o prioritate din a adopta un stil de viata echilibrat, in care activitatea fizica sa aiba un loc privilegiat - efectuata cu regularitate, miscarea contribuie la desfasurarea optima a circulatiei sangvine si stimuleaza drenajul limfatic, participand astfel la eliminarea excesului de apa din corp. Alte masuri pe care ar trebuie sa le ai in vedere sunt hidratarea corespunzatoare, in paralel cu limitarea consumului de bauturi care conduc la deshidratare (cafea, alcool etc.), reducerea adaosului de sare, asigurarea necesarului zilnic de potasiu si cresterea aportului de vitamine din complexul B. Nu ezita sa apelezi si la pastile pentru retentia de apa . Foarte eficiente sunt cele care au in compozitie extract din fructe de Zmeur. Totodata, daca ai un exces ponderal insemnat, care este un factor agravant pentru retentia de apa, ia in calcul si ajutorul suplimentelor pentru arderea grasimilor