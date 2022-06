ENROUSH, compania romaneasca ce a transformat produsele menstruale

În ultimii ani, femeile din toată lumea au devenit mai atente la nevoile propriului corp. Yoga, meditația, sportul și alimentația sănătoasă sunt subiecte pe care le discutăm des, însă cum rămâne cu menstruația? Brandul românesc ENROUSH transformă „acea perioadă a lunii”, aducând pe piață produse menstruale din bumbac organic, 100% sănătoase.Dezvoltate de experți din Belgia, Germania și Spania, testate dermatologic și aprobate ginecologic, absorbantele și tampoanele organice au devenit tot mai populare în România. Materialul este ultra-confortabil pentru că se adaptează perfect formelor corpului, iar pH-ul neutru garantează compatibilitatea inclusiv cu pielea sensibilă.Mai mult, produsele sunt vegane, netestate pe animale și provin din surse sustenabile. How cool is that? Fetele și femeile care le folosesc deja sunt mulțumite pentru că evită iritațiile și afecțiunile intime în timp ce își reduc impactul asupra mediului. Iar dacă ești curioasă cât de eficiente sunt, află că oferă o protecție completă. Totul se datorează nucleului super absorbant care previne scurgerile.Iată care sunt principalele avantaje ale absorbantelor și tampoanelor organice ENROUSH Știai că produsele convenționale pentru menstruație conțin dioxină, clor, înălbitori și alte substanțe dăunătoare? Probabil că nu pentru că, deși fac parte din compoziție, lipsesc de pe etichetele produselor. Cu toate acestea, intră în contact cu vulva sau vaginul și pot cauza iritații și afecțiuni în zona intimă.Cu absorbantele și tampoanele organice, în schimb, eviți situațiile neplăcute. Sunt confecționate din bumbac organic certificat GOTS, nu conțin clor sau parfum, sunt hipoalergenice și aprobate ginecologic.Bumbacul organic este foarte fin și nu irită pielea. Mai mult, o lasă să respire și nu vei transpira nici în cele mai călduroase zile de vară. Absorbantele și tampoanele obișnuite conțin până la 90% plastic, acesta fiind motivul pentru care transpiri atât de mult când le porți. Totodată, cele mai multe femei le consideră inconfortabile indiferent de anotimp.De-a lungul vieții, femeile folosesc între 3200 și 11000 articole menstruale de unică folosință, în funcție de durata menstruației și de flux. Având în vedere că cele convenționale sunt realizate din plastic, impactul asupra mediului este deosebit de mare.Absorbantele și tampoanele ENROUSH sunt o soluție simplă pentru a proteja mediul înconjurător. Sunt realizate din bumbac organic, material care se descompune mult mai repede decât fibrele sintetice. Mai mult, după utilizare pot fi compostate!Partea bună e că nu trebuie să te dai peste cap pentru a găsi produsele ENROUSH. Le poți comanda online, iar în curând vor fi disponibile și în peste 100 de magazine dm-drogerie markt din țară. În plus, prețul este accesibil, pentru a permite tuturor femeilor să se bucure de o menstruație fără bătăi de cap.Menstruația este un semn de bună funcționare a corpului și a venit momentul să discutăm deschis despre ea. Educația menstruală, discuțiile sincere despre sexualitate și demontarea tabuurilor fac de asemenea parte din misiunea brandului astfel ca pe blogul site-ului enroush.ro veti putea gasi o sumedenie de articole despre subiecte diverse de la infecția HPV pana la anticoncepționale . Un motiv în plus să adorăm ENROUSH!