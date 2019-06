Epilepsia - o afectiune neurologica ce necesita mai multa intelegere

Există surse care afirmă faptul că aproximativ 2% dintre persoanele adulte prezintă, cel puțin o dată pe parcursul vieții, o criză de epilepsie. Deși nu este la fel de des întâlnită ca alte boli, epilepsia necesită totuși o înțelegere mai în detaliu, îndeosebi din cauza impactului major pe care îl are asupra persoanelor afectate.Unul dintre cele mai dezbătute subiecte este reprezentat de cauzele care generează această afecțiune. Epilepsia are cauze diverse , putând apărea fie atunci când sunt implicate anumite anomalii genetice, fie ca urmare a unor afecțiuni cerebrale precum accidentul vascular cerebral, traumatismele cranio-cerebrale sau bolile neuro-degenerative. Chiar dacă se cunosc anumiți factori care ar putea declanșa crizele epileptice, totuși cercetătorii recunosc faptul că principala cauză a bolii nu se cunoaște cu exactitate.Epilepsia este o afecțiune neurologică, cronică, care se manifestă, de regulă, prin crize epileptice. Pentru a primi diagnosticul, trebuie ca pacientul să fi suferit cel puțin două astfel de crize, la un interval de o zi între ele.În termeni de specialitate, o criză epileptică este o disfuncție a creierului, produsă de creșterea numărului de descărcări electrice scurte ale celulelor nervoase.Impulsurile nervoase ajută în realizarea comunicării dintre creier și măduva spinării, nervi și mușchi, iar pentru desfășurarea normală a funcțiilor cerebrale este necesar ca acestea să se descarce într-un mod ordonat și organizat. Atunci când descărcarea se face incorect, apar crizele epileptice. În epilepsie simptomele diferă de la o situație la alta, în funcție de aria cerebrală implicată. Astfel, crizele epileptice, care sunt principalele semne ale acestei afecțiuni, pot apărea sub diferite forme:- mișcări involuntare (convulsii) localizate la nivelul unei jumătăți ale corpului, la nivelul unui membru sau la nivelul întregului corp;- episoade scurte, de câteva secunde, în care bolnavul este „blocat” și inconștient (crize care se manifestă sub formă de absențe);- senzații neplăcute, cum ar fi amorțelile sau înțepăturile;- tulburări vizuale, olfactive, auditive sau gustative, ce durează sub 2 minute.Specialiștii afirmă că, în pofida tuturor cercetărilor efectuate, la aproape jumătate dintre pacienții care suferă de epilepsie nu se pot stabili cu exactitate cauzele declanșatoare. Chiar și așa, există totuși factori ce conduc la apariția acestei afecțiuni, dintre care:- traumatismul cranian;- boli ale creierului (tumorile cerebrale, AVC-urile);- boli infecțioase (meningita, encefalita virală);- moștenirea genetică;- tulburări de dezvoltare (autismul, neurofibromatoza).Epilepsia este frecvent întâlnită la copii și la seniori, însă acest lucru nu înseamnă că restul categoriilor de vârstă nu pot fi afectate. De asemenea, această boală este des întâlnită și în cazul pacienților ce prezintă un istoric familial de epilepsie, precum și în cazul celor care au suferit leziuni la nivelul capului sau boli vasculare.Ca orice altă afecțiune cronică, epilepsia necesită un tratament complex. Acesta constă, în primul rând, în evitarea consumului de substanțe neurotoxice și neuroexcitante cum ar fi alcoolul, cafeaua și băuturile energizante, respectarea programului de somn și evitarea expunerii prelungite la televizor și calculator.În al doilea rând, tratamentul vizează administrarea de medicamente antiepileptice, alese de către medicul specialist neurolog în funcție de specificul afecțiunii (în special, de tipul crizei epileptice). În anumite situații, în tratament pot fi incluse și alte metode, cum ar fi stimularea vagală sau tratamentul chirurgical – soluții aplicate bolnavilor care nu răspund la tratamentul medicamentos. Investigația de bază o reprezintă electroencefalografia (EEG), efectuată în cadrul laboratorului de EEG și polisomnie, fiind deseori urmată de un examen CT, necesar pentru depistarea unor cauze secundare ale bolii. În anumite situații, pacienților li se recomandă și teste biochimice, diagnosticul final fiind stabilit atât pe criterii clinice, cât și paraclinice.