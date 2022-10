Esti epuizat emotional? 4 semne ca a venit momentul sa iei o pauza!

Perioadele lungi marcate de episoade stresante, orele peste program petrecute la birou, aglomerarea de proiecte si dorinta de afirmare, de a obtine succesul, isi pun amprenta asupra oricui., deseori oamenii cu un caracter puternic si cu un stil de viata activ ajung in acest impas. Totodata, sunt persoane care prezinta o dispozitie genetica spre a suferi de sindromul de burnout, asa cum mai este cunoscuta epuizarea emotionala si fizica. In cazul altora,. Oboseala emotionala se poate manifesta sub diferite forme, insa cateva reactii apar frecvent in cazul persoanelor care sufera de epuizare.E normal ca dupa o activitatea intensa si dificila sa nu mai ai rabdare pentru a realiza diferite sarcini de lucru, insa atunci cand observi ca iti pierzi constant rabdarea si te enervezi din lucruri banale, este un semnal de alarma. Dificultatea de concentrare, iritabilitatea si scaderea randamentului sunt manifestari ale epuizarii emotionale. Aceasta stare vine la pachet si cu o oboseala fizica, asa ca deseori persoanele afectate realizeaza mai greu ce li se intampla. Poti constata de exemplu ca ai tendinta sa abandonezi din ce in ce mai des proiectele care necesita concentrare, ca dai raspunsuri agresive si ca nu mai ai rabdare sa explici cuiva o situatie, sa comunici cu cei din jur.Chiar si atunci cand duci un proiect la bun sfarsit sau ai o realizare importanta, traiesti senzatia de nemultumire, de ne implinire. Si acesta este un semn ca pur si simplu ai obosit. Se intampla ca asteptarile noastre sa creasca din ce in ce mai mult, pe masura ce evoluam personal si profesional si sa avem tendinta de a ridica tot mai sus stacheta. Punem astfel singuri presiune pe noi si ne trezim la un moment dat fara puteri, fara resurse emotionale pentru a mai putea atinge standardele pe care tot noi ni le-am impus, in goana dupa “mai mult”.Da, tu, cel mai atent si organizat om, ajungi sa gresesti frecvent si nu intelegi de ce. O idee ar fi sa analizezi atent parcursul tau din ultima perioada, sa vezi unde gresesti, in ce momente, care sunt cauzele si daca nu exista alti factori, atunci un raspuns ar fi ca ai atins un moment de epuizare. Astfel, ar fi cazul sa iei o pauza si sa iti incarci bateriile.Stii povestea cu drobul de sare? Daca suferi de epuizare emotionala cam asa te manifesti si tu. Vezi raul in orice, experimentezi atacuri de panica, momente de anxietate si simti ca nu mai ai puterea sa mergi mai departe. Dincolo de manifestarile la nivel emotional, epuizarea iti poate da semne si la nivel fizic: dureri frecvente de cap, ameteala, stari de greata, dureri de stomac, mai ales in preajma anumitor situatii sau evenimente.In aceste conditii, este indicat sa te opresti din goana cotidiana, sa iei o pauza si sa te relaxezi. Zilele libere departe de atmosfera de la birou, de proiecte si termene-limita, te vor ajuta cu siguranta.