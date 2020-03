Eucaliptul: beneficii pentru aparatul respirator

Eucaliptul este o planta medicinala recomandata in cazul bolilor care afecteaza tractul respirator, cum ar fi gripa, astmul sau racelile.Exista mai mult de 700 de specii din acest copac, originar din Australia si Tasmania, care este distribuit in toate partile lumii. Datorita capacitatii sale mari de a absorbi apa, eucaliptul a ajuns in Europa la sfarsitul secolului XIX, cu scopul de a curata regiunile mlastinoase, deoarece prin reducerea nivelului de umiditate, prezenta insectelor precum tantarii este redusa.Utilizarea eucaliptului ca planta medicinala este relativ recenta, deoarece dateaza din secolul al XVIII-lea. In principal, este recomandat pentru boli care afecteaza tractul respirator, cum ar fi, printre altele, gripa, astmul sau racelile.Citeste continuarea pe diete24.ro