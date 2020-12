Expert in sanatate, despre cum va fi distrus coronavirusul de vaccinul anti-COVID

Profesorul Răzvan Cherecheș, de la Universitatea Babeş Bolyai djn Cluj-Napoca, a explicat intr-o postare pe Facebook cum va fi distrus coronavirusul de vaccin ul anti-Covid, dupa ce a primit numeroase intrebari pe aceasta tema.Expertul in sanatate publica a explicat modul în care funcționează vaccin ul cu ARN mesager de la Pfizer și Moderna."Sistemul nostru imun abordează orice corp străin intră în organism. Dacă organismul nostru întâlnește o proteină, un virus sau o bacterie pe care nu o recunoaște, lansează un atac. Dacă se luptă cu un virus, are nevoie de timp pentru a lansa un atac complet. Trebuie să își dea seama care parte a virusului o poate ataca și să pornească producția de arme ca să atace partea respectivă. Asta poate să ia câteva zile.Între timp, virusul se extinde și se înmulțește.Odată ce a învins un virus, sistemul nostru imun își aduce aminte de el.Răzvan Cherecheş: Sistemul imunitar are memorie. L-am mai văzut pe ticălosul ăsta! Sistemul nostru imun are niște celule de memorie care, dacă întâlnesc din nou același virus, anunță 'l-am mai văzut pe ticălosul ăsta. Sistemul nostru imun folosește experiența anterioară pentru a distruge virusul înainte să ne îmbolnăvească. Virusul COVID are o proteină pe exterior care îl ajută să intre mai ușor în celulele noastre (îl face mai infecțios).Această proteină îl face pe COVID să fie un ticălos și mai mare - este o proteină ticăloasă. Virusul are ARN - informația genetică unde este codată toată activitatea virusului. Cercetătorii au decodat tot ARN-ul virusului și au găsit secțiunea care are instrucțiunile de producție pentru proteina ticăloasăRăzvan Cherecheş: Nu ne putem infecta de la vaccin , acesta conţine doar secvenţe de informaţie virală, nu virusul întreg."Deci nu ne putem infecta de la vaccin , pentru că nu conține virusul. Odată vaccin ați, celulele noastre primesc bucățelele de ARN cu instrucțiuni de producție și spun 'ok, hai să producem'. Odată ce proteinele ticăloase au fost produse, segmentele de ARN sunt distruse (ca instrucțiunile de asamblare de la IKEA - nu mai ai nevoie de ele după ce ai asamblat dulapul).Astfel, celulele noastre produc o mulțime de proteină ticăloasă (care nu are un virus în apropiere, pe care să îl ajute să intre în celule). Sistemul nostru imun vede proteinele ticăloase plutind fără direcție și zice 'ce naiba e asta? și începe să atace proteinele. Cum le întâlnește prima dată, are nevoie de câteva zile ca să declanșeze un atac complet. Febra, frisoanele, durerile musculare sunt semnele ale atacului sistemului imun asupra proteinelor ticăloase."După ce sistemul nostru imun a distrus toate proteinele ticăloase, celulele de memorie țin minte exact cum se distrug. În acest punct, nu a mai rămas nimic din vaccin - doar amintirea celulelor de memorie a felului exact în care se distrug proteinele ticăloase.La un moment dat, un virus COVID intră în organismul nostru. Sistemul nostru imun nu l-a văzut până acum, dar cum virusul este învelit în proteina ticăloasă, sistemul nostru imun zice 'no bine, iar ai venit, ticăloasă ce ești? mori, disperato, mori!'.