Factori despre care toata lumea crede ca provoca cancer, dar nu este adevarat

Potrivit Institutului Național al Cancerului, acesta apare atunci când unele celule din corp încep să se împartă fără să se oprească și se raspandesc la alte țesuturi din apropiere.Acest fenomen se întâmplă deoarece procesul natural al celulelor este rupt, prin urmare, celule vechi sau deteriorate în loc să moară, supraviețuiesc și se formează altele noi atunci când nu sunt necesare; în consecință, celulele în plus pot diviza și forma tumori maligne, care se pot răspândi în alte țesuturi.Modificări ale genelor care controlează funcționarea celulelor, care pot fi moștenite sau cauzate de erori la împărțirea celulelor sau deteriorarea ADN-ului de factori de mediu. Acolo intră cancerigenele. Conform Institutului Național de Cercetare a Genomului Uman, aceștia sunt agenți capabili să provoace cancer prin interacțiunea cu ADN-ul unei celule, producând mutații genetice. Printre cele mai cunoscute sunt tutunul și azbestul, însă, puțin câte puțin, au descoperit mai multe, deși altele sunt doar un produs al zvonurilor.Iata care factorii despre care lumea crede ca provoaca cancer, dar nu este adevarat:Desi stresul afecteaza sistemul imunitar, nu exista nicio investigatie stiintifcca care sa il relationeze cu aparitia cancerului. Totusi, stresul poate afecta sanatatea foarte mult.Transgenicele sau organismele modificate gentic sunt alimente care au creat foarte mare polemica, insa Richard Roberts, laureat in medicina in 1993, a asigurat ca acestea nu provoaca cancer.Potrivit Societatii Americane de Cancer este un mit ca loviturile sau fracturile pot cauza cancer. Singurul caz care poate fi asociat cu cancerul ar fi ranile provocate de arsuri, care ar putea duce la cancer de piele.Conform Asociatiei Spaniole contra Cancerului, aditivii din alimente nu prezinta risc de aparitia cancerului daca sunt folositi in cantitati mici.Foarte multe persoane sustin ca zaharul este un aliment care poate duce la aparitia cancerului. Totusi, Asociatia Americana a Cancerului neaga aceste informatii si sustine ca nu exista dovezi in acest sens. Zaharul poate sa duca la obezitate, insa nu este relationat direct cu riscul de aparitie a cancerului.Sticlele din plastic contin dietilhexilo, o substanta despre care s-a spus ca ar fi cancerigena, insa Agentia Internationala a Cancerului nu a listat aceasta substanta ca element cancerigen.Odata cu aparitia cuptoarelor cu microunde a aparut si zvonul ca folosirea acestuia ar putea creste riscul de aparitie a cancerului. Totusi, specialistii sustin ca atat timp cat mancarea este incalzita in recipiente speciale, care nu elimina substante toxice atunci cand sunt incalzite, nu exista risc de aparitie a cancerului.Un zvon care a produs panica in urma cu mai multi ani a fost faptul ca Nutella ar prezenta un risc mare de aparitie a cancerului deoarece ar contine ulei de palmier. Acest ulei nu este insa inclus pe lista ingredientelor cancerigene de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Totusi, este recomandata reducerea consumului de Nutella deoarece are un continut mare de calorii, grasimi saturate si zahar.Cu siguranta ai observat ca unele fructe au un strat de ceara pe ele pentru a parea mai atractive. Din acest motiv, foarte multe persoane au impresia ca aceasta ceara poate sa le afecteze sanatatea. Specialistii sustin insa aceasta nu este cancerigena, ci pur si simplu protejeaza fructele.Cu siguranta ai auzit ca aerul conditionat din masina poate produce cancer din cauza faptului ca disperseaza benzen in interior. Niciun studiu nu a demonstrat insa ca benzenul eliminat in autoturism este intr-o cantitate mare, incat sa devina cancerigen.