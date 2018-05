Fara nervi in zilele cu probleme

Te enervezi din orice si treci usor de la o stare la alta. Ti se intampla in fiecare luna, inainte de venirea menstruatiei. Stai linistita, nu esti singura. Peste 85% dintre noi, femeile, trebuie sa facem fata tulburarilor fizice si emotionale din perioada ciclului menstrual. Aceasta perioada este cuprinsa intre ovulatie (in aproximativ a 14-a zi de ciclu) si prima zi a menstruatiei, iar tulburarile sunt specifice sindromului premenstrual, cunoscut si ca SPM.Cele mai intalnite simptome fizice sunt:- Dureri de cap- Umflarea si sensibilitatea sanilor- Schimbari ale tranzitului intestinal- Aparitia acneei- Cresterea poftei de mancare- Retentia de apa- Scaderea libidouluiPrinte tulburarile emotionale se numara:- Nervozitate- Anxietate- Schimbari bruste de comportament- Insomnii- Scaderea capacitatii de concentrarePentru a ameliora tulburarile psihice dinaintea ciclului menstrual, iti recomandam BienPlus Calm si Relaxare, special conceput pentru a-ti induce starea de liniste de care ai nevoie in aceasta perioada.BienPlus Calm si relaxare contine o combinatie complexa de extracte vegetale standardizate - sunatoare, melisa, passiflora si valeriana, fiind recomandat in stari de anxietate, neliniste, iritabilitate sau epuizare nervoasa. Si cum kilogramele in plus pot deveni si ele un motiv de stres, e bine sa stii ca BienPlus Calm si Relaxare nu creste pofta de mancare. Si nici nu da dependenta, bineinteles.