Fierbe cateva banane si bea lichidul acestora inainte de a dormi. Nu o sa iti vina sa crezi ce se intampla

Astfel daca ai avut mai multe nopti grele si nu ai putut dormi, pune la fiert cateva banane si vei dormi in sfarsit linistit. Ceaiul de banane va pune capat tuturor episoadelor de insomnie si iti va imbunatati radical odihna de noapte. Insomnia poate aparea din mai multe motive, principalii factor fiind stresul, anxietatea si depresia.Mai mult, insomnia poate fi provocată și de unele medicamente, cum ar fi cele pentru reglarea tensiunii arteriale și , analgezicele, antihistaminicele.În plus, cele mai noi studii arată că și ecranele laptopurilor și telefoanelor ne afectează somnul, astfel încât ar trebui să evitam folosirea lor cu cel putin 20 de minute de a merge la culcare. Medicamentele pentru somn nu sunt indicate deoarece au efecte pe termen scurt si nu pot rezolva tulburările de somn.Acest ceai organic, delicios, de banane este un remediu extrem foarte pentru somn care te va ajuta sa scapi de tulburările de somn.Bananele, în special coaja lor, sunt bogate în potasiu și magneziu, care relaxează mușchii. De asemenea, magneziul previne tulburările de somn. Cu toate acestea, nu uita sa folosesti 100% banane organice, deoarece celelalte pot fi bogate în substanțe chimice periculoase. Ceaiul se bea in fiecare seara, cu o ora inainte de somnIngrediente:1 banană organică1 oală mică de apăscorțișoară (opțional)Taie capetele bananelor si pune la fier. Se fierb timp de 10 minute. Se toarnă lichidul rezultat într-o cană.