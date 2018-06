Filtru chimic sau mineral? Ce alegem cand vine vorba despre protectia solara. Foarte important sa stii asta

In general, o protecție solară este un amestec de ulei, apă, substanțe care acționează ca filtre UV, conservanți și aditivi cu proprietăți diverse și variate (care permit, de exemplu, o mai bună aplicare a cremei , care miroase bine, etc.)Pentru a ne proteja pielea de soare, UVA, dar și UVB, există mai multe tipuri de filtre UV:- Filtre chimice care protejează pielea prin absorbția razelor UV. Ele sunt eficiente la 30 de minute după aplicare.- Filtre minerale, care sunt de două feluri, dioxid de titan și oxid de zinc, care acționează ca un scut care reflectă razele soarelui, de îndată ce intră în contact cu pielea.Specialistii ne sfatuiesc sa acordam prioritate filtrelor minerale. Pentru a afla daca o crema de protectie solara contine aceste filtre trebuie sa citesti lista ingredientelor.Filtrele chimice sunt suspecte că sunt perturbatoare endocrine, substanțe prezente în mediu sau în produse de consum care au un impact asupra sistemului hormonal. Pentru a rezuma: prin urmare, filtrele chimice UV au efecte nocive asupra organismului, afectand in special organele de reproducere.Pentru ca in general cremele sunt fluide, comerciantii adauga nanoparticule in ele, de aceea trebuie acordata o mare atentie ingredientelor care se regasesc in cremele de protectie solara.Acesta este cazul, de exemplu, a "trietanolaminei", o substanță care servește la reglarea pH-ului, care acționează ca agent de emulsionare, agent tensioactiv și agent de mascare. Atenție, de asemenea, la "EDTA disodic", care face posibilă controlul stabilității și vâscozității produsului, dar care conține metale grele, siliconi ...Crema perfectă nu pare să existe, dar trebuie să ne protejăm de soare, așa că optăm pentru ce? În general, cu cât este mai scurtă lista ingredientelor, cu atât mai bine! Pe de altă parte, cu cât este mai lungă, cu atât este mai probabil să conțină substanțe alergene. Verifica daca protecția solară te protejează de UVA ca UVB. Primele cresc riscul de cancer, iar cele din urmă sunt responsabile pentru arsurile solare și melanomul.