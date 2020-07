Folia de aluminiu, otrava pentru organism. Ce boli grave poate cauza

Odata ce folia de aluminiu intra in contact cu produse alimentare, metalul din aceasta este eliberat si intra in organism. Substanta este toxica pentru organism, in special pentru sistemul nervos.In cazul adulților, folia duce la hiperactivite, însă nu este singurul risc. Folia de aluminiu poate duce la debutul și dezvoltarea bolii Alzheimer. De aceea, specialiștii avertizează și recomandă să nu se mai folosească folia de aluminiu în pregătirea termică a alimentelor. De asemenea, este important să nu cumpărați alimente ambalate în folie de aluminiu!Specialistii spun că, de-a lungul timpului, aluminiu se acumulează în oase, organe și alte țesuturi ale corpului. Primele semne ale otrăvirii cu aluminiu sunt: slăbiciunea musculară, dureri osoase, atacuri de panică și confuzie.