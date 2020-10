Greseala care iti poate pune in pericol sanatate cand consumi suc la cutie

. Leptospiroza se transmite prin contactul direct cu o bacterie regasita in urina de animale precum soareci si sobolani. Printre simptome se numara febra, dureri de cap si musculare, si o stare de rau generala, insa boala poate capata si forme mult mai grave.Potrivit specialistilor, praful poate fi contaminat cu numeroase microorganisme responsabile pentru diverse boli; un exemplu ar fi bacteria Bacillus Cereus, care poate cauza la om diaree, crampe abdominale si chiar voma.. Aceste insecte pot transmite boli precum dizenteria, gastroenterita, diareea, tifosul sau lepra, dar si cangrena gazoasa, provocata de bacterii din grupul clostridium. Modalitatea cea mai simpla si sigura de a evita sa ne expunem este sa spalam conservele cu apa si sapun inainte de a le deschide.Muste, paianjeni sau gandaci mici, pe care s-ar putea sa nu ii vezi cu ochiul liber, este posibil sa fie pe capacul cutiei. Mustele, spre exemplu, transmit peste 60 de boli, asa ca sigur nu le vrei in mancare!Daca pana acum ai omis acest gest banal, de a spala o cutie de conserve inainte de a o desface, de acum incolo probabil nu o vei mai face. Nu te gandi ca asa cum ai fost in siguranta pana acum, la fel vei fi si de acum inainte, ci ia masuri de precautie esentiale pentru sanatate!