Greutatea ideala. Tabel pe varste, inaltime si sex. Formule de calcul IMC si IAC

1. peste 56% dintre barbatii romani sunt supraponderali si obezi, in timp ce in randul femeilor 48% se confrunta cu aceasta afectiune;2. 18% dintre tinerii cu varste intre 15-24 de ani sunt supraponderali;3. cele mai avansate forme de obezitate sunt intalnite la persoanele cu varste intre 45-64 ani (25,2%);4. in total, populatia Romaniei are aproximativ 200.000 tone de exces ponderal;5. peste 60% dintre romanii casatoriti intampina probleme cu kilogramele in plus.Pana nu de mult, greutatea ideala se stabilea in functie de inaltime. Mai exact, daca aveai 1,75, se considera ca 65 de kilograme este greutatea ideala. O mare societate de asigurare din New Yorka stabilit, insa, alte formula de calcul, una speciala pentru barbate, iar alta speciala pentru femei. Conform acestor formule greutatea ideala pentru barbati se calculeaza astfel:50 + 0,75 x numarul de centrimetri peste 150 + 0.25 x numarul de ani peste 20.Mai exact, un barbat de 30 de ani, cu o inaltime de 1,70, isi va calcula greutatea ideala astfel: 50+ 0,75 x 20 + 0,25 x 10 = 67,5 kg.