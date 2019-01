Gripa face ravagii: Cum te feresti de infectie. Sfaturi care iti pot salva viata

Gripa face ravagii in Romania! Aceasta s-a extins si 6 persoane si-au pierdut viata din cauza gripei, printre acestea fiind si un bebelus de numai 11 luni.Virusul gripa este foarte periculos si poate duce la moarte, mai ales in cazul persoanelor care sufera de astm, boli de inima, diabet sau au un sistem imunitar slabit. Virusul gripal este foarte puternic si poate supravietui la temperaturi scazute.Virusul gripal este foarte contagios, deoarece poate supravietui mai multe ore in aer si pe suprafete. Primul lucru pe care trebuie sa il faci pentru a preveni contractarea virusului gripal este vaccinarea cat mai rapida.Medicii recomanda vaccinarea in luna noiembrie, insa imunizarea se poate face pe tot parcursul sezonului rece. Vaccinul antigripal me apara ne tulpinile virusurilor care au circulat sezonul trecut.Igiena este foarte importanta in perioada in care circula gripa. Acest virus este foarte puternic si supravietuieste ore bune pe suprafete, precum mese, birouri, clante. Odata ce intri in contact cu aceste suprafete infectate, este foarte usor sa te si imbolnavesti de gripa prin faptul ca iti poti duce mana la ochi, la nas, la gura, astfel virusul intrand rapid in organism.Pentru a evita contractarea virusului gripal, trebuie sa evitam contactul cu fata in momentul in care suntem plecati de acasa si sa ne spalam periodic pe maini cu apa calda si sapun. In cazul in care nu ne putem spala, este foarte important sa avem la noi o sticluta cu alcool sanitar pentru dezinfectarea mainilor si a suprafetelor la care ne asezam.O dietă echilibrată, exerciţiile fizice practicate măcar de patru ori pe săptămână şi între şapte şi nouă ore pe noapte sunt importante dacă vrem să avem un sistem imunitar puternic, capabil să lupte cu infecţiile.