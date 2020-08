Hai in vacanta in siguranta!

Dupa cel de-al treilea weekend in care turistii din Mamaia au beneficiat pe cea mai mare si mai sigura plaja de suportul medicilor de la Skinmed Clinic, cei care au realizat dermatoscopii gratuite, si de fotoprotectie solara avansata de la Bioderma, putem vorbi deja despre cateva sute de romani care si-au scos pielea “la control”, bucurandu-se de soare in siguranta – fara arsuri solare, fara insolatii, cu toate raspunsurile legate de problemele pielii lor. De la alunite si pana la traumatisme severe ale pielii, oamenii au primit asistenta medicala, sfaturi si retete direct pe plaja, de la cei mai buni specialisti in domeniul dermatologiei. Remarcabil este faptul ca tot mai multi parinti sunt atenti si responsabili pentru pielea copiilor lor, stiut fiind ca este nevoie de doar 5 arsuri solare in timpul copilariei pentru ca mai apoi, ca adult, riscul cancerului de piele sa creasca pana la 80%!Soarele ne este cel mai bun prieten cata vreme stim sa ne jucam corect cu el de-a v-ati ascunselea – ne expunem razelor calde, care ne ajuta sa asimilam vitamina D si ne cresc starea de bine pana la orele pranzului si dupa orele 16.00, chiar 17.00, furnizand pielii fotoprotectie de calitate, cu factor maximal (SPH 50), din doua in doua ore sau de cate ori iesim din apa. Produsele marca Bioderma ne ajuta sa ramanem cool si sanatosi si sa ne bucuram de zilele toride in siguranta, fiind adaptate oricarui tip de piele, prevenind si tratand deopotriva orice problema. Pe langa Photoderm Aquafluide, crema de fotoprotectie oferita din belsug, la liber, tuturor doritorilor, in fiecare zi din weekend, Bioderma a oferit cadouri perfecte pentru vacanta (dermatocosmetice ce sustin sanatatea si frumusetea pielii) celor mai norocosi 5 participanti la tombolele Cool4Skin.Un alt aspect important este respectarea masurilor de protectie anti-covid pe plaja. De aceea Skinmed si Bioderma au ales plaja Shut Up! Beach din Mamaia, un loc sigur, curat, friendly, cu muzica buna, care poate concura cu cele mai frumoase si mai cool plaje de pe mapamond, un loc unde in fiecare zi avem parte de entertainament de calitate. De la seri de film direct sub cerul liber, pana la plimbari cu catmaranul, stand-up-comedy si party-uri animate de cei mai in voga DJ ai momentului.Alaturi de medicii de lasi de reprezentantiis-au aflat weekendul acesta si clujeanca Paula Hriscu, una dintre cele mai indragite cantarete de muzica populara si Ana Mihaela Popescu, campioana europeana si mondiala la karate. Acestia au inteles importanta ingrijirii corecte a pielii si necesitatea controalelor periodice ale pielii dupa problemele cu care s-au confruntat de-a lungul timpului.– “Am o piele sensibila, de care sunt constienta ca trebuie sa am grija in orice moment al anului, nu numai vara. M-am alaturat Campaniei Cool4Skin cu mare bucurie, fiind constienta cat de usor soarele poate devein din prieten dusman. Mare iubitoare de bronz, natural si artificial deopotriva, am inteles la timp pericolele la care ma expun. O singura piele am, si vreau sa o mentin sanatoasa. Stiu cum pot face asta dupa controalele si disccutiile pe care le-am avut cu medicii de la Skinmed, carora le multumesc pentru tot suportul”, declara Paula, care a oferit tuturor celor care s-au alaturat campaniei Cool4Skin CD-uri cu noul ei album – “Nu-i bai ca-s micuta!” si cate o sticla de vin care ii poarta numele.– “Dupa Exatlon, de unde m-am intors cu pielea extrem de deshidratata am avut sansa sa ajung la Skinmed, unde am intalnit-o de dna. Doctor Amalia Anghel, cea care mi-a tratat cu succes toate probleme cu care m-am confruntat. Pentru mine a fost o placere, dar si o onoare, sa ma alatur Campaniei Cool4Skin, pe care o gasesc mai mult decat utila in aceste vremuri. Practic, oricine este bine sa afle cat mai curand, chiar din copilarie, cum poate sa se fereasca de efectele nocive ale soarelui. Oricat de mult am iubi pielea bronzata, nu merita sa ne riscam viata. Vreau sa-i multumesc dnei. Dr. Amalia Anghel pentru ca m-a invatat cum sa ma bronzez fara riscuri”, spune campioana.este o campanie sustinuta de vedete responsabile, mari iubitoare de bronz, dar constiente de importanta mentinerii sanatatii pielii:(vedeta Antena 1),(designer vestimentar), sportivii(campioana olimpica gimnastica),(campioana nationala, europeana si mondiala la karate / instructor de fitness),(vicecampion national la kaiac-canoe),(cel mai popular jandarm de la Exatlon Romania),(finalist Exatlon Romania, sezonul 3),(Exatlon, sezonul 3) si faimoasaaka Kiki (instructor de fitness). Pe acestia ii puteti gasi oricand pe plaja Shut Up din Mamaia, fiecare avand propria poveste legata de expunerea necontrolata la soare si grija pentru propria sanatate.