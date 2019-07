Harta lumii in 22 de superalimente

Romanii si-au propus pentru 2019 sa traiasca mai sanatos, iar preferintele lor alimentare ilustreaza acest lucru, a aratat un sondaj recent al Vegis.ro. Mai mult decat atat, peste 80% dintre cei intervievati au precizat ca o alimentatie cat mai apropiata de natura ajuta la mentinerea unei stari de sanatate optime. In acest context, superalimentele se numara printre categoriile de produse tot mai cautate, fiind o dovada a faptului ca romanii inteleg importanta diversificarii surselor de nutrienti din meniul zilnic. Toate alimentele sunt sanatoase consumate in starea lor naturala, neprocesata, insa aceasta categorie aparte contine fructe, plante si legume originare din intreaga lume si care contin un procentaj mare de vitamine, aminoacizi, antioxidanti si minerale.Consumul de alimente in stare naturala, cat mai putin procesate, este esential pentru sanatatea noastra, iar acest lucru a fost demonstrat de numeroase cercetari in domeniu. Avand in vedere acest lucru, dar si preferintele clientilor nostri pentru alimente care aduc un aport nutritiv deosebit dietei, am extins oferta de produse din aceasta categorie la peste 100 de produse. Cele mai cautate sunt mierea de Manuka, uleiul de cocos, pudra de spirulina, turmericul si mai nou, pulberea de matcha, a precizat Mihai Bucuroiu, fondator Vegis.ro.Superalimentele pot fi impartite in patru categorii: verzi (iarba de grau, de orz, matcha, spirulina, chlorella, spanac etc), fructe si nuci (acai, afine, goji, noni, catina, nuca de cocos etc), aromatice si condimente (aloe vera, ginseng, turmeric etc) si alte superalimente (miere, polen, ulei de rapita, de avocado de cocos etc).Mierea de Manuka, care se gaseste exclusiv in Australia si Noua Zeelanda, are importante proprietati antiinflamatoare, antibiotice, este un antioxidant puternic si ajuta in cresterea imunitatii. Matcha (care in japoneza inseamna pudra de ceai) este considerata de majoritatea specialistilor cel mai important sortiment de ceai verde datorita numeroaselor sale proprietati benefice organismului. Comparativ cu o cana de ceai verde obisnuit, matcha contine de 137 ori mai multi antioxidanti, care au un rol important in lupta impotriva radicalilor liberi si care stimuleaza detoxifierea organismului.Goji, din indepartatul Tibet, este considerat un aliat puternic impotriva imbatranirii naturale a organismului si protejeaza ficatul, in timp ce chlorella, originara din Japonia, contine vitaminele B, C, E, magneziu, fier, fibre, clorofila si proteine. Tot din Asia vin si pudra de spirulina cu un important aport de proteine sau moringa care este bogata in fier. Coacazele si catina, vedetele europene ale superalimentelor, au rol vitaminizant si detoxifiant fiind printre cele mai eficiente adjuvante naturale.Din Africa vin curmalele deglet nouri care ajuta la o mai buna digestie, dar si baobabul cu efect energizant, in timp ce America Centrala ne-a dat faimosul, deliciosul si atat de sanatosul avocado, precum si pudra de lucuma, mai putin cunoscuta, dar la fel de bogata in nutrienti. Kelpul, o alga gasita in apele nordice, este o sursa importanta de vitaminele A, B1, B2, C, D, E, dar si de zinc, iod, magneziu, fier, potasiu, cupru si calciu, avand un efect anti-aging si ajutand la cresterea si regenerarea parului.Acestea sunt doar cateva dintre alimentele care, odata introduse in alimentatie, ajuta la o stare de bine, alaturi de o dieta echilibrata si miscare, asa cum recomanda specialistii.