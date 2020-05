Helicobacter pylori: dieta care atenueaza durerile

Helicobacter pylori (H. pylori) este un tip de bacterii. Acesti germeni pot intra in corpul tau si pot trai in tractul digestiv. Dupa multi ani, ele pot provoca afectiuni, numite ulcere, in mucoasa stomacului sau in partea superioara a intestinului subtire. La unele persoane, o infectie poate duce la cancer de stomac.Infectia cu H. pylori este frecventa. Aproximativ doua treimi din populatia lumii o are in corp. Pentru majoritatea oamenilor, aceasta nu provoaca ulcere sau alte simptome.Helicobacter pylori, la fel ca toate bacteriile sau microorganismele, creste si se inmulteste intr-un loc care ii este favorabil.Se pare ca secretia excesiva de acid gastric favorizeaza terenul pentru ca Helicobacter pylori sa se dezvolte, ceea ce explica prezenta ridicata (95%) la pacientii ulcerativi si absenta sa la persoanele clorhidrice, practic fara secretie gastrica.Citeste continuarea pe diete24.ro