Hemoroizi. Simptome, solutii de vindecare. Ce alimente sa mananci si ce sa eviti

Hemoroizii sunt dilatatii venoase, care apar in interiorul canalului anal, prin dilatarea unor mici pernite venoase in contextul constipatiei, a mostenirii familiale sau a statului prelungit pe sezut.Hemoroizii sunt una dintre cele comune cauze ale sangerarii rectale. Sunt rereori periculosi si, de obicei, se curata in cateva saptamani. Insa ar trebui sa mergi la medicul de familie pentru a fi sigur ca nu este vreo alta problema de sanatate.Hemoroizii interni se afla mult in interiorul rectului si, de obicei, nu vezi sau simti. Nu dor pentru ca nu exista terminatii nervoase in apropierea lor. Sangerarea poate fi singurul semn din partea lor. Hemoroizii externi se gasesc sub pielea din jurul anusului unde sunt terminatii nervoase, asa ca vei simti dureri si te vei confrunta si cu sangerari. Uneori, hemoroizii se dilata foarte mult si ajung in afara sfincterului anal. Atunci i-ai putea vedea si, de fiecare data cand ai scaun, te va durea. Dupa o perioada acestia vor reveni singuri la normal. Alteori, se poate forma un cheag de sange in interiorul unei vene hemoroidale – tromboza hemoroidala. Zona afectata va fi dureroasa si, in acelasi timp, vei avea o senzatie de mancarime. Daca vrei sa stii ce se ascunde in spatele apartiei hemoroizilor, citesteIn cazul unor persoane, hemoroizii pot fi cauzati de factorii genetici. Daca parintii lor au avut atunci si ei se vor confrunta cu aceeasi problema. Si o crestere a presiunii in zona rectala poate afecta fluxul sanguin, ceea ce are ca efect umflarea venelor. Acest lucru se intampla in cazul unui surplus in greutate, cand o persoana este obeza sau insarcinata. De asemenea, vinovati pentru aparitia hemoroizilor pot fi:– fortarile in timpul scaunelor;– in momentele in care ai de facut o munca fizica solicitanta (ca de exemplu sa incerci sa ridici foarte greu).