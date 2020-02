HPV: semne care arata ca ai contractat virusul

Spre deosebire de alte boli cu transmitere sexuala, HPV este deosebit de periculos deoarece de multe ori nu prezinta simptome in stadii incipiente. Deși afectează atât bărbații, cât și femeile, virusul se dezvoltă mai ușor la femei, fiind cele care manifestă mai frecvent simptomele.Virusul Papiloma Uman este o afectiune silentioasa care afecteaza un procent mare de femei la nivel mondial. Principalul semn al contractarii acestui virus este aparitia negilor in zona genitala, a gurii sau chiar in zona rectala. Din pacate, foarte multe dintre femeile infectate cu acest virus au mai mari sanse sa dezvolte un anumit tip de cancer, in special cancerul de col uterin.Printre simptomele care avertizeaza ca ai fost infectat cu acest virus se numar aparitia negilor. Atunci cand acestia se inmultesc pot provoca dureri in timpul actului sexual, la urinare sau la defecare. Uneori, HPV este asociat si cu miros vaginal urat si chiar cu dezvoltarea unor infectii. Pentru a reduce disconfortul pe care il creeaza, se foloseste cauterizarea negilor.