Ibuprofenul, foarte periculos pentru barbati. Provoaca boli grave

"Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la om", a concluzionat o echipa de cercetatori din cadrul Institutului national de sănătate si cercetare medicală (INSERM) din Franţa si din Danemarca in urma unui studiu care a analizat 31 de sportivi cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, studiu citat de AFP.Aproape jumătate (14) dintre bărbaţii care au fost monitorizaţi în studiul publicat în jurnalul american PNAS şi-au administrat acest medicament zilnic, iar ceilalţi (17) un luat un placebo.''Administrarea prelungita a unor doze mari de ibuprofen (1.200 mg/zi, timp de sase saptamani) a avut asupra tinerilor barbati efecte perturbatoare severe asupra sistemului endocrin care au condus la o stare numita hipogonadism secundar'', au afirmat cercetatorii în cadrul unui comunicat al INSERM, citat de Agerpres.Hipogonadismul secundar este o dereglare a funcţiilor testiculare care se manifesta printr-un un deficit de testosteron - hormonul sexual masculin. ''Scopul (studiului) nu este de a alarma populatia. Tinerii care au luat mult ibuprofen pe perioade lungi de timp e bine sa stie ca acest lucru provoaca dezechilibre hormonale", a explicat pentru AFP Bernard Jégou. "Spre exemplu în cazul unui maratonist care va lua (ibuprofen) inainte si dupa proba beneficiile pentru performanta sau rezistanta la durere nu sunt dovedite. In schimb, riscurile pentru sanatatea sa sunt confirmate", a adaugat acesta.Studiile in vitro efectuate asupra testiculelor subiectilor decedaţi, care aveau in medie 44 de ani, au confirmat de asemenea efectul nociv al ibuprofenului.Un profesor britanic de andrologie, citat de Science Media Center, Allan Pacey, a declarat ca, desi studiul are meritele sale, asocierea cu un potential declin al fertilitatii ramane "de ordinul speculatiei". "Ii indemn pe barbatii care au nevoie de ibuprofen sa continue (administrarea)", a spus acesta adaugand ca este nevoie de studii suplimentare pentru a se sti daca efectele adverse au debutat la administrarea de doze mai mici si care este incidenta asupra fertilitati.Ibuprofenul este un medicament antiinflamator nesteroidian care se vinde fara prescriptie medicala, in diferite state si sub diverse denumiri comerciale. Medicamentul se bucura de popularitate in randul sportivilor, datorita efectului analgezic. Insa, pentru unii pacienti, cum ar fi cei diagnosticati cu artrita, medicamentul este considerat necesar.