Iesi cu parul umed afara iarna? Este cea mai mare greseala pe care o poti face

Foarte multe femei se imbolnavesc iarna din cauza unor probleme respiratorii, cum ar fi gripa, tusea si durerile de gat. Toate aceste afectiuni sunt atribuite vremii nefavorabile sau intrarii in contact cu persoane bolnave, dar niciodata nu le-am asocia cu faptul ca am iesi din casa cu parul umed.Datele transmise de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca bolile respiratorii afecteaza caile nazale, tuburile bronsice si plamanii, care pot duce la infectii acute, cum ar fi pneumonia si bronsita, pana la boli cronice (astmul) sau boli pulmonare obstructive cronice. Toate aceste afectiuni pot fi evitate prin ingrijirea sanatatii, igiena corecta a mainilor, dar si evitarea iesirii din casa cu parul umed.Ce boli pot aparea daca iesi cu parul umed afara, in sezonul rece:Parul umed in sezonul rece poate provoca migrene si dureri severe de cap, deoarece umiditatea provoaca o schimbare brusca a temperaturii corpului.Iesirea din casa cu parul umed iarna poate provoca si caderea paruluim deoarece umiditatea duce la deteriorarea membranei celulare a fiecarui fir de par, facand ca acesta sa isi piarda din rezistenta.Excesul de umiditate poate produce ciuperca pe scalp, deoarece bacteriile se pot inmulti mult mai usor in umiditate. În consecință, pot apărea iritații pe scalp și pe pielea din jurul acestuia.Ce poti face ca sa eviti iesirea cu parul umed din casa:Daca nu vrei sa folosesti uscatorul de par, cel mai bine este sa te speli seara. Fa baie cu doua ore inainte de culcare, astfel incat parul sa aiba timp sa se usuce. Usuca parul intr-un prosop.Samponul uscat este o alternativa excelenta daca nu ai timp sa iti usuci parul. Aplica-l la radacina si lasa-l sa actioneze cateva minute, apoi periaza parul pentru a indeparta excesul.Incearca sa iti creezi o rutina in ceea ce priveste parul si spala-l la doua zile sau chiar mai multe, Uleiurile naturale secretate de scalp il hranesc si duc la hidratare mai intensa a parului.