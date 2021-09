Igiena intima: informatii si detalii esentiale pentru femeile de toate varstele

Igiena intima sta la baza unei vieti sanatoase pentru orice femeie. De aceea, educatia din sanul familiei si de la scoala este importanta pentru formarea obiceiurilor de zi cu zi. Industria de produse pentru igiena intima este variata, iar multe produse sunt folosite in exces sau intr-un mod gresit. Este necesara o cunoastere cat mai buna a ceea ce este benefic si ceea ce dauneaza vaginului si aparatului reproductiv feminin. Iata cateva informatii esentiale despre acest ritual si cum ar trebui sa arate el:Vaginul reprezinta canalul interior al organului genital, iar ceea ce se afla in exterior se numeste vulva. Vulva include labiile exterioare si interioare si clitorisul. Vulva este singura zona care trebuie curatata, deoarece vaginul are capacitatea de autocuratare si nu are nevoie de produsele de igiena, decat in situatii recomandate de medicul ginecolog. Vulva are nevoie de o igiena intima cat mai gentila, iar produsele care se recomanda sunt cele care nu dezechilibreaza pH-ul florei vaginale. Cea mai potrivita metoda de a curata vulva este sa folosesti un sapun cat mai delicat pentru labiile exterioare si sa optezi pentru spalarea cu un prosop curat sau cu mana umeda a zonei din jurul labiilor interioare. De asemenea, tine minte ca miscarea pe care trebuie sa o folosesti este cea din fata in spate, pentru a evita ca bacteriile din jurul anusului sa ajunga in zona vaginului.Zona intima trebuie sa fie mereu curata si protejata de bacterii, chiar daca rutina de spalare recomandata este una cat mai delicata si minimalista. Pastreaza zona intima uscata prin schimbarea absorbantelor o data la 3-4 ore, chiar si a protejslipurilor. De asemenea, dupa dus sau baie, sterge cat mai delicat zona intima, atat in exterior, cat si in interior, cu un prosop uscat si curat. Evita materialele sintetice cand alegi lenjeria intima. Acestea pot sa irite vulva si sa creeze un mediu care atrage bacteriile. Bacteriile cauzeaza mirosuri neplacute sau chiar infectii vaginale. Bumbacul este recomandat pentru lenjeria intima, deoarece este bland cu pielea si confortabil. Poti purta lenjerie din bumbac doar in zona dublurii dintre picioare, dar este recomandat sa eviti purtarea regulata a materialelor sintetice.Urinarea si curatarea zonei intime dupa sex sunt pasi de care nicio femeie nu trebuie sa uite. Aceste obiceiuri ajuta la evitarea dezvoltarii infectiilor urinare si inlatura substantele care pot irita vulva, precum prezervativele sau lubrifiantul. De asemenea, multe femei sunt afectate de contactul spermei cu zona vaginala, deoarece aceasta este acida si afecteaza pH-ul vaginului. Foloseste doar apa calduta cand cureti zona intima dupa sex si evita sa indrepti jetul de apa inspre zona vaginala. Lasa apa sa curga de sus, dinspre zona pubiana si curata delicat cu degetele vulva.Sursa foto: pexels.com