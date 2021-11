Implant de par la Dr. Felix Hair Implant - subiect tabu despre care unii au nevoie sa stie

Povestea tineretii fara batranetii nu se aplica in realitate. Sunt intr-adevar moduri prin care putem tine in frau semnele imbatranii precoce. Femeile mai au la indemana si diverse trucuri cosmetice si estetice prin care pot pacali varsta. Cu toate acestea, imbatranirea este etapa fireasca in viata noastra. Ce ne facem insa cand imbatranim vizibil din cauze greu de controlat? Pierderea parului, alopecia, poate fi un astfel de scenariu.In ultimii ani tehnologia moderna si abordarea medicilor de specialitate a facut ca in ceea ce priveste interventia de implant de par sa fie imbunatatiri majore. Acum, cei care trec prin aceasta procedura se bucura de rezultate mai bune si de recuperare mai rapida, mai ales cand tehnica aplicata este Q-FUE. Asta se intampla in cazul interventiilor de acest gen in cadrul clinicii Dr. Felix Hair Implant.Turismul medical este un concept pe care si romanii il cunosc. In trecut plecau in Turcia pentru diverse interventii chirurgicale estetice. Acum insa, o clinica din capitala, reuseste sa aduca pacienti din toate colturile lumii in Romania. Aici interventiile de tip implant de par au loc in conditii excelente, vorbim de standarde europene privind dotarile clinicii si de medici ultraspecializati.La Dr. Felix Hair Implant tehnica Q-FUE este de baza pentru interventiile de implant de par. Aceasta presupune ca pacientului i se recolteaza fire de par cu tot cu radacina, din zona occipitala, dupa care fir cu fir si de asemenea manual se vor implanta in zonele dorite. Aceasta munca migaloasa, manuala, face ca medicul sa poata implanta parul intr-un unghi in asa fel incat atunci cand va creste, parul sa aiba aspect natural si o directie naturala.Q-FUE avantajeaza de asemenea intrucat nu este o procedura invaziva, nu presupune taiere de scalp, nu sunt cicatrici ramase, iar pacientul se recupereaza mai usor.Sunt cazuri in mod special in randul barbatilor, cand timpuriu, pana la varsta de 30 de ani, ajung sa isi piarda mare parte din podoaba capilara. Mai rau este ca acest lucru nu se intampla uniform, cel mai adesea incepe cu goluri de par in crestetul capului. Pierderea parului in asa maniera si cand varsta nu ar trada neaparat imbatranirea, inseamna o problema ce deranjeaza nu doar estetic. Persoana in cauza ajunge sa isi piarda increderea in sine, are tendinta sa se izoleze si sa evite viata sociala.A corecta aceasta problema vine sa remedieze deci si aspecte ce tin de ordin psihologic. Dat fiind ca interventia de acest gen este singura cu efect permanent, merita toti banii. Iar daca preocuparea ramane doar cea financiara, cei interesati trebuie sa stie ca vor avea parte de unele dintre cele mai bune servicii medicale aici. Pentru o estimare de pret este relevanta, mai intai de toate, consultatia de specialitate. Pentru cei care nu sunt in tara sau care nu pot ajunge fizic prea curand la clinica, exista posibilitatea de a solicita un consult online pentru estimarea de pret dorita. Detalii in acest sens regasiti si in pagina oficiala.Implantul de par poate fi acea decizie care ajuta pacientul sa isi recastige cativa ani din viata. Aspectul sau cu par bogat dinainte ca alopecia sa apara in viata sa, va fi un alt mod prin care reuseste sa castige un aspect intinerit, cand parul ii este mai dens si distribuit uniform.Contact:office@drfelix.roSos. Nordului Nr. 102G, Sector 1, Bucuresti