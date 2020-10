Implant dentar de la Dental Premier sau dintii perfecti - nimeni nu isi poate da seama ca nu sunt dintii tai naturali

Pierderea dintilor definitivi este una din cele mai complexe probleme stomatologice, tinand cont de implicatii. Nu mai doresti sa intri in contact cu oameni, sa mai vorbesti, nu mai poti manca, te feresti de privirile curioase si esti mai afectat ca oricand. Exista solutii stomatologice pentru asta, insa nimic nu se compara cu implantul dentar de la Dental Premier.Nu este prima data cand auzim despre implantul dentar. Este intr-adevar o metoda invaziva ce presupune inserarea in os a unui substitut al radacinii dintelui natural, din titan sau zirconiu cel mai adesea. Implica o operatie chirurgicala. Dar pentru rezultatul final, merita. Iata de ce.Pentru complexitatea procedurii si pentru a alege servicii de top ce vin cu beneficii pe masura, clinica stomatologica Dental Premier este o recomandare. Modul in care sunt realizate aiciface o mare diferenta pentru pacient. Vindecarea este accelerata datorita sistemului PRGF®-Endoret®. Implanturile folosite sunt de calitate premium si au 100% sanse de a fi integrate perfect. Nu exista risc ca organismul sa respinga implantul. Motivul? Implanturile utilizate sunt de calitate superioara, 100% biocompatibile.Minima durere, control absolut al procedurii, intrucat medicii specialisti sunt instruiti international si detin Certificatul de Excelenta Fast & Fixed by Bredent sunt alte cateva avantaje ale acestei proceduri realizate in clinica Dental Premier.Putine sunt cazurile in care apare vreo contraindicatie de a urma interventia de implant. Iar pentru cei care se declara dornici sa isi refaca dantura astfel, implantul dentar vine cu avantaje multiple si nu doar estetice:- Sunt pastrati dintii naturali intacti. O lucrare pe implant(uri) substituie un dinte sau mai multi si poate fi o solutie indiferent de starea dintilor invecinati - o punte dentara in schimb va implica slefuirea dintilor laterali si va imbraca deci 3 dinti pentru a acoperi unul lipsa.- Se simte si arata ca un dinte natural. Poti musca, mesteca fara probleme. Stabilitatea si rezistenta unui implant sunt date de inserarea acestuia in os.- Singura sansa de a inlocui un dinte natural.- Eviti deplasarea dintilor invecinati.- Este fix si nu necesita intretinere anevoioasa, nu il dai jos si il cureti separat, nu deranjeaza sau incomodeaza in vreun fel la fel ca protezele dentare.Iar despre avantaje am putea vorbi destul de multe. Mai cu seama cand la final este atasata si coroana dintelui implantat, aspectul este identitic cu cel al dintilor naturali. Arata perfect si nimeni nu isi poate da seama de diferente.Pacientul traieste cu teama si frustrare astfel de episoade. Insa procesul de realizare a implantului nu trebuie sa fie un chin. Procedura in sine, prima etapa a implantului, poate dura si pana la 3 ore la o restaurare completa de dantura. In functie de caz, in aceeasi interventie pot avea loc extractiile si implanturile necesare, toate. Totul se va desfasura sub anestezie, astfel incat pacientul nu simte nicio durere. La Dental Premier este posibila si inhalosedarea.Post interventie este necesara o perioada de 3 pana la 6 luni pana cand are loc osteointegrarea completa. Pana atunci insa pacientul nu trebuie sa astepte tot cu dintii lipsa, ci poate opta pentru o lucrare dentara provizorie fixa. Cea definitiva va fi ultima parte a procedurii.In cadrul clinicii Dental Premier pacientul are parte de tratamente excelente, de conditii pe masura, de aparatura performanta High Tech Dentistry si medici ultraspecializati in toate ramurile stomatologiei. Confortul este in primul rand psihic, de a fi pe maini bune.Trebuie spus ca exista trei tipuri de implant utilizate in aceasta clinica, iar preturile difera. In functie de complexitatea cazului, de numarul de implanturi si tipul de coroana dentara pentru care opteaza fiecare pacient in parte, preturile sunt total diferite.Totusi, costurile se impart in cel putin doua transe, dat fiind ca lucrarea va fi definitiva abia dupa cateva luni.Varsta nu trebuie sa fie un impediment. Pentru ca a trai frumos si sanatos nu depinde de varsta!Dental Premier isi are sediul fizic in Bucuresti, strada Maria Rosetti nr. 26A, sector 2. Din cadrul paginii oficiale, dentalpremier.ro, cei interesati pot descoperi mai multe detalii.Contact telefonic: +40742.288.440/+40758.237.878 pentru programari. Acestea pot fi realizate si online.