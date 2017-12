Inelul contraceptiv, alternativa la anticonceptionale

Inelul contraceptiv este o metoda contraceptiva care a fost utilizata prima data in Statele Unite ale Americii. De cativa ani, se gaseste si in tara noastra, fiind o alternativa la metode de contraceptie precum anticonceptionalele, steriletul, plasturele, diafragma sau prezervativul.Inelul contraceptiv este un inel flexibil, subtire, transparent, care se introduce in vagin in prima zi de menstruatie, unde ramane trei saptamani, oferind protectie impotriva sarcinii nedorite. Nu este nevoie de interventia medicului pentru a fi montat.Acest inel contine hormoni (estrogen si progesteron), ca si pilulele contaceptive. Hormonii continuti de acesta se elibereaza in organismul femeii, protejand-o impotriva unei sarcini nedorite. Hormonii impiedica ovulatia si ingroasa mucusul cervical, realizand astfel si o bariera naturala impotriva spermei. Hormonii continuti de acest inel contraceptiv sunt absorbiti prin peretele vaginal. Inelul vaginal contine o doza mica de hormoni, hormoni care se elibereaza progresiv.Dispozitivul se scoate cand femeia este in perioada ciclului menstrual. Inelul se indeparteaza in ziua 21 de cand a fost introdus, apoi se pune un alt inel contraceptiv, dupa ce femeii ii trece sangerarea lunara. In cazul in care inelul contraceptiv aluneca din vagin, acesta se spala si se reintroduce in vagin intr-un interval de maximum trei ore, ca sa nu isi piarda eficienta.Pentru ca este o metoda contraceptiva pe baza de hormoni, este nevoie de consult medical ginecologic, inainte sa o folosesti. Folosirea inelului contraceptiv poate sa duca la modificarea sangerarilor vaginale, care pot fi mai raee, neegulate ori mai abundente. De asemenea, in urma folosirii acestei metode de contraceptie poate sa apara si lipsa sangerarii lunare.Metoda este eficienta in proporție de 99%, insa nu ofera protectie contra bolilor cu transmitere sexuala.Singura metoda contraceptiva care ne protejeaza contra bolilor cu transmitere sexuala este prezervativul.