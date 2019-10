Infarctul: principala cauza a deceselor la locul de munca

Pe de alta parte, cercetatorii au stabilitat ca munca nu este, de obicei, cauza bolilor cardiovasculare, dar poate fi declansatorul, afectand mai ales oamenii care lucreaza in ture.Concluziile specialistilor au fost facute publice in cadrul Dialogurilor Efe Salud „Sanatatea cardiovasculara si mediul de munca”, axate pe analiza relatiei dintre bolile cardiovasculare si munca.Aceasta, in sine, nu produce boli cardiace ischemice si nici tulburari de sanatate cardiovasculara, insa, daca persoana este predispusa la astfel de afectiuni si lucreaza intr-un mediu stresant, exista riscul declansarii unui proces patologic grav, cum ar fi infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral.Medicii au atras atentia asupra importantei unui stil de viata sanatos, in gestionarea patologiei cardiovasculare. Predispozitia genetica joaca si ea un rol fundamental, in aceasta ecuatie.In definitia specialistilor, stresul este o reactie normala organismului, la o situatie considerata drept agresiune. Problema apare atunci cand stresul scapa de sub control si declanseaza un raspuns exagerat din partea organismului, cu consecinte negative.Conform statistilor, 30% dintre lucratori prezinta doi sau mai multi factori de risc cardiovascular (obezitate, fumat, diabet sau hipertensiune). Varsta critica, in cazul persoanelor predispuse la boli de inima sau boli vasculare si care muncesc in conditii stresante, este 45 de ani. Mai mult, tipul de activitate prestata conditioneaza evolutia bolii, intrucat un job care presupune lucrul la computer nu poate fi comparat cu munca fizica.Accidentele cardiovasculare apar, de regula, mai des, in cazul activitatilor care necesita efort fizic sau mental ridicat, pentru si in cazul joburilor care implica un mare stres emotional. Persoanele care lucreaza in ture nu au, in general, un stil de viata sanatos, deorece mananca haotic si nu pot adopta un program de somn regulat, intregul lor metabolismul fiind dat peste cap. Astfel de persoane sunt mult mai predispuse la a suferi un infarct cardiac sau cerebral.Specialistii au mai observat ca majoritatea accidentelor cardiovasulare au loc dimineata. Acest fapt se explica din punct de vedere biologic relativ simplu. Atunci cand soarele rasare, nivelul cortizolului in corp creste, provocand marirea tensiunea arteriale si a ritmului cardiac. Intreruperea ritmurilor biologice normale provoaca cresteri nejustificate ale nivelului de cortizol, supranumit si „hormonul stresului”. O persoana care nu se odihneste bine sau este stresata, prezinta valori mari ale nivelului de cortizol si este mult mai expusa riscului de a suferi un infarct miocardic sau cerebral.Efectuarea unei electrocardiograme nu este niciodata suficienta pentru a preveni un infact. E drept ca nu putem prevedea aparitia unei perioada stresante in viata noastra, insa putem controla anumite obiceiuri nesanatoase cum ar fi fumatul, sedentarismul, consumul de grasimi sau consumul de zahar.Controlul obezitatii, al diabetul sau colesterolul, combinat cu managementul eficient al situatiilor de stres pot minimiza riscul de boli cardiovasculare.