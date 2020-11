Infectia cu coronavirus poate provoca declansarea diabetului

Un tanar in varsta de 28 de ani din SUA a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus in luna iunie, avand ca simptome febra si dificultati respiratorii. La cateva saptamani, a inceput sa aiba o stare de slabiciune si s-a confruntat cu episoade voma.Ulterior, barbatul a lesinat in locuinta sa din Mesa, Arizona.Ambulanta l-a transportat la un spital din apropiere, unde a fost diagnosticat cu diabet de tip 1, desi pana atunci nu avusese nicio problema de sanatate. Mai mult, acesta a facut o forma atat de grava, incat a ajuns la spital in coma. Medicii i-au spus ca diabetul ar fi fost declansat de infectia cu noul coronavirus, de care suferise cu putin timp in urma.Din pacate insa, nu este un caz izolat. Numeroase persoane au fost dignosticate cu diabet dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus, desi nu aveau antecedente medicale. Multi experti sunt convinsi ca boala Covid-19 poate declansa instalarea diabetului, atat la adulti cat si copii care nu au factori de risc traditionali.“Covid-10 poate provoca diabet. Aceste cazuri vin din fiecare colt al lumii si de pe fiecare continent”, sustine dr. Francesco Rubino, cercetator in domeniul diabetului zaharat si presedinte pentru chirurgie bariatrica si metabolica la King’s College London.Se stie deja ca oamenii care au diabet prezinta riscuri mult mai ridicate sa faca forme grave de Covid-19 si sa moara din acest motiv. In luna iulie, oficiali americani din domeniul sanatatii au constatat ca aproape 40% dintre persoanele care au decedat din cauza Covid-19 aveau diabet. In prezent, cazuri precum cel al lui Buelna sugereaza ca legatura dintre cele doua boli este in ambele sensuri.Desi tot mai multi medici semnaleaza acest lucru, sunt necesare cercetari pentru a afla cum poate coronavirusul sa declanseze aparitia diabetului si care sunt pacientii predispusi sa sufere de diabet dupa infectie.