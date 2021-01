Infectia cu coronavirus poate sa apara si dupa vaccinare. Cum explica epidemiologii fenomenul

Vaccinul impotriva infectiei cu noul coronavirus ofera imunitate la un interval de timp dupa efectuarea schemei de vaccinare. In acest caz, se considera ca imunitatea de peste 90% este obtinuta dupa sapte zile de la administrarea celei de-a doua doze. Astfel, exista posibilitatea ca oamenii sa se imbolnaveasca imediat dupa ce au facut prima doza de vaccin, noteaza ziare.com."Acest lucru nu inseamna ca dupa administrarea primei doze nu incepe procesul de obtinere a tipurilor de anticorpi, dar nu la nivelul protectiv la care avem siguranta ca boala poate fi prevenita. Astfel, imediat dupa primirea primei doze, cam in doua saptamani, se atinge cam 70%, ceea ce inseamna ca exista probabilitatea ca o persoana care este vaccinata cu o prima doza sa faca infectia, daca este intr-un context contagios. Este in proportie destul de importanta. Chiar daca a fost vaccinat cu prima doza si s-a infectat, manifestarea bolii este, oricum, mult mai redusa si mult mai usoara", explica Doina Azoicai, presedinta Societatii Romane de Epidemiologie.Masurile de protectie, precum distantarea sociala, spalatul pe maini si purtarea mastii, trebuie mentinute si dupa vaccinare."Exista o probabilitate, chiar daca suntem vaccinati, dar nu suntem vaccinati cu cele doua doze si a trecut un interval de 7 zile de la a doua doza, sa contractam boala, daca nu respectam celelalte masuri de protectie. Oricum, daca boala apare, este cu un nivel de intensitate mult mai redus. Cu certitudine, vaccinarea facuta corect si respectarea intervalului de administrare a celei de-a doua doze si respectarea masurilor de precautie general cunoscute, te protejeaza eficient", evidentiaza presedinta Societatii Romane de Epidemiologie.