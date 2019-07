Infectia urinara: cauze, simptome si tratament

Una din doua femei la nivel global este predispusa sa sufere o infectie urinara, iar riscul reaparitiei acesteia este unul ridicat. Cu o frecventa atat de mare, orice femeie trebuie sa stie care sunt cauzele aparitiei infectiei urinare, simptomele si tratamentul –, unul dintre cele mai eficiente suplimente alimentare de pe piata.Ce cauzeaza infectia urinara?In primul rand, este vorba de anatomia femeii. Pentru ca aparatul urinar este aproape de orificiul anal, bacteriile din intestin precum Escherichia Coli (E. Coli), sunt in pozitia perfecta de a invada uretra. De acolo acestea urca pana la vezica, iar daca infectia nu este tratata la timp bacterile urca pana la rinichi. Si igiena necorespunzatoare, sistemul imunitar slabit, spalaturile vaginale care distug flora bacteriana ce protejeaza sistemul urinar de bacterii, alegerea lenjeriei intime din materiale sintetice sau pantalonii foarte stramti pot fi cauze ale infectiilor urinare.Care sunt simptomele unei infectii urinare?Simptomele unei infectii urinare sunt deranjante si pot afecta rutina zilnica a unei persoane:- usturime si durere la urinare;- urinare frecventa;- durere abdominala;- urina de culoare inchisa, urat mirositoare sau cu sange;- febra sau frisoane – semn ca infectia a ajuns la rinichi.Care este solutia pentru a scapa de infectia urinara?este un supliment alimentar eficient in tratarea infectiei urinare.este accesibil si poate fi comandat online de pe site-ul. Acesta este un antibiotic natural ce nu afecteaza flora stomacala si amelioreaza simptomele dupa numai 30 de minute. Efectul rapid al acestuia se datoreaza celor doua ingrediente naturale: D-manoza si extractul standardizat de rodie (Punica Granatum).Urifar contine cantitatea cea mai mare de D-manoza - 1500 mg, care este un epimer al glucozei, dar care nu interfereaza cu producerea glucozei, astfel ca acest supliment este sigur si pentru pacientii cu diabet zaharat. D-manoza determina desprinderea bacteriilor E.Coli de pe peretii vezicii urinare si ajuta la eliminarea acestora prin urina chiar in prima jumatate de ora dupa administrarea Urifar. Extractul standardizat de rodie se comporta ca un antibiotic natural, acesta continand un complex de polifenoli care ramane in vezica 48-96 de ore, impiedicand inmultirea si scazand vitalitatea bacteriilor.Cu siguranta infectiile urinare nu sunt placute, insa este important ca acestea sa fie tratate din timp pentru a evita eventuale complicatii. Urifar este o solutie accesibila, rapida si de durata pentru oricine intampina acest tip de problema.