Infectie in gat. 11 remedii naturale pe care sa le incerci cand te doare gatul

Iata cele mai intalnite simptome atunci cand te confrunti cu o infectie in gat:– Dureri cand inghiti, durere brusca in gat, puncte rosii in spatele boltei palatine, febra, inflamarea ganglionilor limfatici de la baza gatului, iritatii, dureri de cap, dureri in corp, greturi si varsaturi.Mergi imediat la doctor daca observi la tine sau la copiii tai mai multe dintre simptomele descrise mai sus. Este posibil sa nu te confrunti doar cu o infectie in gat ci si alte afectiuni.Aceasta infectie bacteriana este foarte contagioasa asa ca ar trebui sa te tratezi cat de repede poti. Desi, cele mai multe dintre tratamente includ antibiotice, poti reduce aceste simtome si imbunatati sistemul imunitar cu remediile naturale de mai jos. Totusi, nu trebuie sa renunti la tratamentul prescris, ci doar sa-l completezi cu urmatoarele solutii care iti accelera procesul de vindecare si vor reduce semnificativ simptomele neplacute.Otetul din cidru de mere are proprietati antibacteriene datorita acidului acetic pe care il are in componenta sa. Asadar, soarbe putin otet pentru a distruge bacteriile si a stimula dezvoltarea bacteriilor bune. In curand, vei incepe sa te simti mai bine.O multime de studii au descoperit ca exista o legatura intre deficienta de vitamina D si problemele respiratorii recurente declansate de anumite bacterii. In plus, s-a descoperit ca vitamina D intareste sistemul imunitar. Tocmai de aceea, este recomandata o doza zilnica de vitamina D pentru a preveni infectia in gat.Proprietatile antibacteriene extrem de puternice ale uleiului de lamaie ajuta organismul sa elimine toxinele si, totodata, impiedica inmultirea bacteriilor rele. Tot ce ai de facut este sa bei un pahar cu apa in care ai pus cateva picaturi de ulei de lamaie pentru a reduce simptomele infectiei in gat.