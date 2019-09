Infectiile fungice: Cum sa le detectezi, previi, tratezi

Iata care sunt principalele infectii fungice si ce ai de facut pentru a te proteja.Principalele tipuri de infectii fungiceInfectia apare ca o pata rosie, circulara si da mancarimi. Pata apare de obicei pe scalp sau pe corp. Boala se transmite foarte usor daca intri in contact cu persoana afectata sau cu obiecte contaminate. Poti preveni boala pastrand o igiena corespunzatoare. De asemenea, nu folosi la comun obiecte personale: prosoape, perii de par etc.Boala se manifesta prin aparitia unor pete rosii, circulare care dau senzatii de mancarime si arsura. Micoza piciorului este de fapt o forma de pecingine care apare intre degete. Ea se raspandeste cu usurinta in salile de sport, la vestiare, prin atingera papucilor sau prosoapelorcontaminate. Poti preveni boala purtand papuci la vestiare si sa usuci bine incaltamintea. De asemenea, poarta tot timpul sosete curate.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR . RO.

