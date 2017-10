Infectiile urinare nu iti dau pace? Iata ce este de facut

Infectiile tractului urinar pot afecta mai multe organe ale aparatului urinar (vezica urinara, rinichii, uretra, prostata). Din motive anatomice, femeile sunt mai des afectate de aceste infectii, spre deosebire de barbati.Foarte frecvente, cistitele se manifesta prin senzatia de usturime in timpul urinarii, nevoia frecventa de a urina, mai ales pe parcursul noptii, urina tulbure, cu miros neplacut. Mai pot aparea si mici picaturi de sange in urina. In cazul pielonefritelor ( cand infectia afecteaza si rinichii), in afara de aceste simptome mai apar febra, frisoanele, varsaturile, lipsa poftei de mancare, dureri de spate, alterarea starii generale de sanatate.Cistitele apar din cauza unui aport insuficient de apa, dar pot fi influentate si de factori precum constipatia. igiena intima precara, de schimbarile hormonale care apar pe timpul sarcinii, dar si de schimbarile care apar in perioada menopauzei.In cazul infectiilor urinare cauzate de bacterii, in peste 80% din cazuri de vina pentru aparitia simptomelor este bacteria E.Coli. Infectiile urinare sunt mai frecvente si la persoanele cu un sistem imunitar slabit si la cele diagnosticate cu diabet. Femeile care folosesc diafragma ca metoda de contraceptie au un risc mai ridicat pentru infectie urinara.Diagnosticul de infectie urinara se pune in urma unor investigatii recomandate de catre medicul de familie sau de medicul geenralist sau de medicul urolog. Este vorba despre sumarul de urina si de urocultura, pentru a vedea daca exista sau nu bacterii in urina. Mai poate fi recomandata si o ecografie abdominala.Tratamentul infectiilor urinare de origine bacteriana consta in antibiotice, in functie de antibiograma. De asemenea, se recomanda consumul de lichide, cel putin 1,5 litri de apa pe zi, dar si suplimentele naturale. Este important sa te tratezi de constipatie, in cazul in care te confrunti cu aceasta problema.Pentru prevenirea infectiilor urinare se recomanda si purtarea unei lenjerii de corp din bumbac, evitarea pantalonilor foarte stramti, o igiena intima corecta, efectuata in fiecare zi. Tot ca masuri de prevenire contra infectiilor urinare este recomandat ca femeile sa foloseasca toaleta dupa un act sexual. Tot pentru a preveni cistitele este important sa mergi la toaleta de fiecare data cand simti nevoia de a urina.In cazul oricarui tip de infectie urinara poti lua Uractiv Forte, supliment natural pe baza de albastru de metilen si extract standardizat de strugurii-ursului, produs de Fiterma Pharma. Uractiv Forte are tripla actiune in infectii urinare:Este recomandat ca Uractiv Forte sa fie administrat de la aparitia primelor semne de disconfort la nivel urinar si pana la disparitia acestora, dar nu mai mult de 14 zile. Produsul poate fi luat si de catre copiii in varsta de peste 12 ani, cate 1 capsula pe zi, in timp ce adultii pot lua cate 1 capsula de doua ori pe zi.