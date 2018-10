Infectiile vaginale care omoara mii de femei in lume. Afla ce bacterii pot duce la cancer

Specialistii avertizeaza ca este posibila declansarea cancerului si in urma unei banale infectii vaginale. Expertii spun ca infectiile vaginale sunt motivul a numeroase cazuri de cancer la femei. Cazuri care prin simple controale ar putea fi evitate.Potrivit unui studiu realizat in anul 2012 si publicat in revista The Lancet Oncology arata ca 16% din cazurile de cancer la femei se datoreaza unei infectii.Infectiile vaginale sunt de cele mai multe ori recurente, adica odata aparute, ele pot reaparea frecvent. Ele se produc in momentul in care se flora vaginala are un dezechilibru. In acest moment, bacteriile se inmultesc aparand simptomele specifice: mancarime, miros urat, senzatie de arsura sau altele.Anumite infectii vaginale insa sunt insa foarte periculoase si duc la decesul a mii de femei in lume. Aceste tipuri de infectii au o legatura directa cu majoritatea timpurilor de cancer: este vorba despre bacteriaHelicobacter pylori (H. pylori), Virusul del Papiloma Humano (HPV), Virusul de la Hepatitis si Virusul Hepatitei C.- secretiile vaginale abundente- miros urat- usturime si senzatie de arsura- disconfort la urinare sau in timpul actului sexual.In cazul in care te confrunti cu o infectie vaginala, este recomandat sa mergi la doctor pentru a primi un tratament corespunzator. Poti preveni infectiile vaginale prin ingrijirea corecta a zonei intime, prin utilizarea unei lenjerii intime corespunzatoare, confectionata din bumbac, prin protectia in timpul actului sexual si prin vizite regulate la medicul ginecolog.