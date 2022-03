Ingrijirea tenului uscat: rutina de dimineata in 5 pasi

Stabilirea rutinei corecte pentru ingrijirea tenului uscat este adesea dificila. Multe produse promit o piele neteda, catifelata si cu un aspect sanatos, dar, in ciuda ingrijirii intensive, pielea ta inca se simte uscata. Este posibil sa intampini aceasta problema pentru ca nu ai gasit inca ritualul de ingrijire potrivit tenului tau.Nu doar rutina de seara este importanta, ci trebuie sa fii atenta si la modul in care iti pregatesti si iti protejezi tenul fata de expunerea la factorii de mediu si la razele UV, pe parcursul intregii zile. Curatarea tenului dimineata, aplicarea cremelor specifice si a unui fond de ten potrivit iti vor mentine tenul hidratat si neted.Pentru ca dimineata esti cel mai probabil presata de timp, este de inteles ca iti doresti ca rutina de ingrijire sa includa doar etapele si produsele esentiale de ingrijire. Asadar, ti-am pregatit o rutina de ingrijire matinala in 5 pasi, pentru a te bucura de un ten radiant intreaga zi. Iata ce poti face in fiecare dimineata pentru tenul tau:Apa prea fierbinte poate afecta capacitatea pielii de a produce sebum, ceea ce, in cazul unui ten uscat, nu este deloc de dorit. Nici apa prea rece nu este recomandata, pentru ca, desi te-ar inviora de dimineata, ar avea ca efect inchiderea porilor si astfel crema hidratanta nu va mai putea patrunde in piele.Varianta recomandata este sa te clatesti cu apa calduta, iar la final sa te usuci tamponand usor cu un prosop de bumbac.Multe produse promit o curatare delicata, insa au in componenta lor iritanti ce pot usca tenul si mai tare. Asadar, pentru rutina de dimineata alege un produs care nu doar promite o curatare blanda, ci chiar actioneaza delicat asupra tenului. Pentru aceasta, verifica lista de ingrediente si urmareste ca produsul sa nu contina uleiuri esentiale, alcool denaturat sau parfumuri.In general, produsele care fac multa spuma nu sunt recomandate pentru curatarea tenului uscat. Acestea contin SLS - echivalentul sapunului in termeni uzuali, care este contraindicat tenului uscat.Aplicarea unui cleanser delicat, potrivit pielii uscate, iti va pregati tenul pentru urmatorii pasi ai rutinei de ingrijire si il va curata delicat.Un pas important al rutinei de ingrijire il reprezinta hidratarea tenului. Pentru tenul uscat, aceasta etapa poate fi considerata obligatorie, intrucat pielea uscata are nevoie de hidratare pentru a-si pastra elasticitatea.Poti incerca un produs pe baza de acid hialuronic, substanta care retine apa si odata aplicata pe piele ii ofera acesteia hidratarea de care are nevoie.Daca vei fi intrebata „Care sunt cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insula pustie?”, sa stii ca ar trebui sa incluzi crema de protectie solara pe lista. Dintre toate produsele de ingrijire, protectia solara este acel produs ce nu trebuie sa lipseasca din rutina de ingrijire de dimineata. A sari peste etapa aplicarii cremei de protectie solara inseamna a permite radicalilor liberi sa actioneze asupra tenului, rezultatul fiind o piele deshidratata si imbatranita prematur.Daca ai tenul uscat, atunci ai nevoie de o protectie solara care nu doar sa-ti protejeze pielea de razele UV, ci sa iti ofere si un plus de hidratare.Alege, deci, o crema cu protectie solara minimum 30 SPF, care se absoarbe rapid si iti ofera o senzatie imediata de hidratare, fara a lasa o pelicula grasa pe piele.Tenul uscat necesita o ingrijire aparte, pentru a-i asigura hidratarea corespunzatoare si a evita aparitia ridurilor fine si a acneei. De aceea, nu este suficient dimineata sa curatam delicat tenul si sa aplicam produse pentru hidratare si protectie UV, ci trebuie sa avem grija si ce produse de make-up utilizam. Pentru tenul uscat alege in special produse hipoalergenice, care nu contin parabeni si substante iritante.Alege un fond de ten cu o textura usoara pentru a evita aparitia acelor „fulgi” inestetici pe piele, iar pentru ochi alege produse pe baza de pigmenti minerali.Sursa foto: Shutterstock.com