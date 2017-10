Inlatura pericolul infectiilor urinare

Infectiile urinare apar atat la femei, cat si la barbati, insa persoanele de sex feminin sunt mult mai afectate decat barbatii, arata statisticile.La nivel mondial, infectiile tractului urinar se numara pe locul doi in ceea ce priveste incidenta, dupa infectiile aparatului respirator. Infectiile urinare sunt cauzate de germeni si de bacterii, bacteria E. Coli fiind de vina pentru aparitia problemei de sanatate in aproximtiv 80% din cazuri.Infectiile tractului urinar care sunt localizate in zona uretrei se manifesta prin senatie de arsura la urinare, mictiuni frcvente, urina care are un miros neplacut, prezenta a mici urme de sange in urina. Infectiile care afecteaza rinichii se manifesta si prin dureri resimtite in sona pelvisului sau a spatelui, febra, frisoane. Este important sa nu lasi netratate infectiile urinare pentru ca, in timp, pot duce la afectiuni renale, chiar si la probleme de fertilitate.Riscul de infectie urinara este mai crescut in cazul femeilor care folosesc diafragma ca metoda contraceptiva, in cazul celor care au sistemul imunitar slabit si in cazul celor care sufera de diabet, care au pietre la rinichi. Si in sarcina exista o predispozitie mai mare la aparitia unei infectii a tractului urinar.Infectiile urinare se depisteaza in urma sumarului de urina si a uroculturii, dar mai poate fi nevoie si de ecografie abdominala, pentru vizualizarea rinichilor si a vezicii urinare.Tratamentul este stabilit de catre medic, in general fiind nevoie de administrarea de antibiotice. De ajutor in tratarea infectiilor urinare este si consumul a minimum doi litri de lichide, in special apa, dar si suplimentele alimentare. Este important ca persoana care sufera de infectii urinare sa urmeze intocmai schema de tratament prescrisa de medic si nu trebuie sa intrerupa tratamentul daca se simte mai bine. In cazul infectiilor urinare severe, persoanele in cauza pot avea nevoie de internare in spital pentru tratament adecvat.Uractiv Forte este un supliment alimentar pe baza de albastru de metilen si extract standardizat de strugurii-ursului, creat special de Fiterman Pharma pentru a veni in ajutorul celor care sufera de infectii urinare. Uractiv Forte are rol antiinflamator deoarece calmeaza durerile si iritatiile, are rol antiinflamator deoarece distruge si elimina bacteriile responsabile pentru infectiile urinare si rol diuretic pentru ca limpezeste urina, reduce mirosul neplacut specific in infectiile urinare, elimina nisipul si previne formarea litiazei urinare.Uractiv Forte se administreaza din momentul aparitiei primelor simptome de disconfort la nivel urinar (durere, urinari frecvente, iritatie) si pana la disparitia acestora, dar nu mai mult de 14 zile, conform prospectului.Cum se ia Uractiv Forte:- copii peste 12 ani: 1 capsula pe zi;- adulti: 1 capsule de 2 ori pe zi.Pe toata durata administrarii suplimentului este necesar sa se asigure un aport suficient de lichide. Consumul de apa ajuta la eliminarea mai rapida a bacteriilor din corp.