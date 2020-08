Insolatia la copii: o urgenta medicala

Insolatia este o foma de hipertermie: o crestere anormala a temperaturii corpului, insotita de semne fizice care pot afecta sistemul nervos. Insolatia este o urgenta medicala, deoarece poate fi fatala in special in cazul copiilor, daca nu este tratata rapid. Hipertermia severa este definita prin cresterea temperaturii la 40 grade Celsius si chiar peste aceasta valoare.In mod normal, corpul poate elimina caldura excesiva la nivelul tegumentului si evaporare prin transpiratie. In cazul in care insa este vorba despre o caldura extrema si umiditate crescuta, corpul nu mai este insa capabil sa elimine aceasta caldura si atunci temperatura poate creste la peste 40 de grade Celsius.copilul devine mai agitat si mai irascibil decat in mod normalapare starea de slabiciune si oboseala extremapielea este palida, umeda si rececopilul prezinta stare de somnolentain cazul sugarilor scutecele sunt mai putin umedeurina este inchisa la culoarecopilul refuza sa vea apa sau fie alaptatcrampe musculareCiteste mai multe despre insolatia la copii