Atunci cand rinichii nu mai functioneaza corespunzator, sanatatea si starea de bine depind si de o dieta adecvata pentru a compensa modificarile produse in organism. Cu toate acestea, regimul alimentar potrivit pentru tine depinde de mai multi factori, cum ar fi gusturile personale, stadiul bolii, tratamentul primit si alte maladii de care ai putea suferi, precum diabetul zaharat.Medicul trebuie sa stabileasca impreuna cu tine dieta potrivita in caz de insuficienta renala. Trebuie sa eviti si fluctuatiile de greutate, deoarece dializa este un proces solicitant, iar tu ai nevoie sa iti conservi fortele si resursele de energie.BauturileIn caz de, organismul excreta mai putina urina, de aceea este important sa fii atenta sa nu bei prea multa apa, pentru a evita o acumulare periculoasa de lichide intre sedintele de dializa. Medicul iti va spune cat de multe lichide poti bea in fiecare zi fara a risca unele complicatii. Unii pacienti prefera sa bea din sticla, pentru a avea o estimare corecta a aportului de lichide. Indiferent de metoda pe care o folosesti, asigura-te ca poti controla cat de mult bei.SareaIn contextul insuficientei renale, corpul nu mai poate regla corect nivelul de sare. Consumul mai mare de sodiu poate favoriza hipertensiunea arteriala si poate provoca sete, ceea ce te-ar face sa bei mai multe lichide.Atunci cand gatesti, foloseste foarte putina sare, spre deloc. Inlocuieste sarea cu ierburi sau alte mirodenii. Nu adauga sare in mancare in timpul mesei. Atunci cand mananci nuci sau alimente procesate, precum pizza, asigura-te ca acestea contin foarte putina sare. De asemenea, in general, trebuie sa stii ca nucile de macadamia sunt preferabile altor soiuri de astfel de seminte.FosfatiiNivelurile crescute de fosfat seric pot provoca decalcifiere osoasa si boli cardiovasculare pe termen lung. Pentru a proteja inima, vasele sangvine si oasele, aportul de fosfati trebuie sa fie cuprins intre 800 si 1.200 mg pe zi. Cea mai mare parte a fosfatului ingerat vine din proteine, cum ar fi carnea si laptele. Prin urmare, este foarte important sa respecti tratamentul cu chelatori de fosfati care ti-a fost prescris de medic. Daca planuiesti un aport mai mare de fosfati, poate in timpul unei petreceri la gratar, intreaba medicul cum sa iei acest tratament in ziua respectiva.PotasiulDaca rinichii nu mai excreta suficient potasiu, nivelul acestuia creste in sange, provocand hiperkaliemie. Aceasta tulburare poate aparea mai ales dupa consumul de alimente bogate in potasiu. Hiperkaliemia, o tulburare care poate sa nu aiba simptome, este foarte periculoasa, generand aritmie cardiaca. Medicul este acela care te poate ajuta sa iti controlezi nivelul de potasiu din sange. Printre alimentele care contin mult potasiu se numara fasolea alba si neagra, pepenele, boabele de soia, sfecla rosie, cartoful dulce si bananele.ProteineleProteinele sunt nutrienti importanti pentru multe functii ale organismului. Ca pacient care face dializa, vei avea nevoie de suficiente proteine ​​in dieta. Insa majoritatea proteinelor sunt bogate in fosfati. Dieta ta ar trebui sa includa zilnic cel putin atatea proteine cate kilograme ar trebui sa ai in mod ideal. Din nou, medicul este cel care iti va indica ce cantitate si tipuri de proteine ​poti consuma zilnic.Alimentele procesate si mesele la restaurantEvita pe cat posibil alimentele procesate si cele gata preparate, pentru ca acestea contin de obicei mai multa sare pentru potentarea gustului. Atunci cand consumi alimente procesate, verifica nivelul de sare sau sodiu de pe eticheta. Si nu uita sa tii o evidenta a cantitatii de sare pe care ai consumat-o de la cea mai recenta sedinta de dializa la urmatoarea. Cand mergi la un restaurant, verifica lista de ingrediente a preparatului dorit, pe care o poti gasi detaliata in meniu.Sursa foto: Unsplash.com