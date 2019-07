Intepatura de albina. Pas cu pas ce trebuie sa faci daca te inteapa o albina sau o viespe

Cei care au fost intepati isi amintesc cu groaza intamplarea pe care n-ar vrea s-o repete niciodata. Copiii insa sufera mult mai mult in cazul in care au fost intepati de o albina sau viespe. Si cu toate ca astfel de evenimente sunt destul de rare este bine de stiut care sunt pasi ce trebuieurmati. Trei din patru adulti nu stiu cum sa reactioneze in cazul in care au fost intepati.Faptul este ingrijorator mai ales in cazul persoanelor cu copii care pot intra in soc anafilactic in urma intepaturilor. Daca micutul tau a fost ranit de o astfel de insecta, in primul ar trebui sa ceri sfatul unui medic si in acelasi timp, sa-l calmezi pe copil si sa astepti sosirea ambulantei, dacaeste cazul.Iata, pe scurt, care sunt primele masuri in cazul in care te confrunti cu o intepatura de albina sau o intepatura de viespe:1. Inainte de orice trebuie sa stiti ca in cazul in care albina este vinovata in urma sa va ramane agatat de piele acul impreuna cu saculetul de venin. Incercati sa-l scoateti din piele cat de repede puteti. (Viespea, in schimb, nu ramane fara ac, astfel ca ar putea intepa de mai multe ori).2. Spalati repede locul ranit cu apa si sapun. Repetati procesul de 2-3 pe zi pana cand rana s-a vindecat.3.Timp de cateva minute aplicati o punga de gheata asupra locului sensibil.4. Dati-i copilului o pastila care sa contina ibuprofen si care astfel va diminua durerea, insa numai dupa ce in prealabil ati cerut sfatul pediatrului. In functie de varsta si greutatea micutului vostru oferiti-i dozajul potrivit. De asemenea, aplicati un gel calmant destinat intepaturilor de insecte.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.