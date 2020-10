INTERVIU: Cum recunosti cele mai bune produse dezinfectante si igienizante. Atentie la capcane!

In plina pandemie de coronavirus si intr-un moment in care rata de infectare zilnica este in crestere accentuata, este din ce in ce mai important sa tine cont de regulile de igiena si masuri de preventie pentru a ne proteja pe noi si pe cei din jurul nostru de o eventuala infectie cu noul coronavirus.Este important sa acordam o atentie deosebita si produselor de dezinfectare si igienizare pe care le folosim, pentru a ne asigura ca acestea sunt eficiente si ca ne ajuta sa tinem virusurile si bacteriile la distanta.Am stat de vorba cu Daciana Ciochina, marketing manager la Grande Gloria Production, despre mai multe subiecte sensibile in aceasta perioada, cum ar fi masurile de preventie in pandemia COVID-19, importanta pe care trebuie sa o acordam produselor dezinfectante si igienizante, despre detaliile pe care e bine sa le cunoastem atunci cand folosim sau cumparam un astfel produs, pentru a nu fi pacaliti sau a nu da bani pe produse contrafacute sau neautorizate.Grande Gloria Production s-a implicat in campanii nationale precum "Impreuna punem virusul in izolare" sau in campanii de responsabilizare sociala. Ce ne puteti spune despre acestea?In aceasta perioada de pandemie, cu multiple provocari de ordin sanitar si economic, Grande Gloria Production, producatorul dezinfectantilor Hygienium , a demarat o ampla campanie de responsabilizare sociala, menita sa ajute mediul de afaceri, iar publicul larg sa constientizeze riscurile pandemice si sa adopte masurile optime de protectie. Campania Hygienium, aflata in desfasurare, s-a concretizat in mai multe directii. Pe langa dezvoltarea unui barometru de opinie, pentru a vedea cum percep romanii masurile de protectie in cazul COVID-19, al carui rezultat prezentat a fost preluat si de catre mass media, in luna august, Hygienium a tras un semnal de alarma cu privire la modul in care sunt respectate masurile de preventie in cadrul institutiilor publice si a companiilor. Grande Gloria Production a prezentat, in spatiul public, un amplu material in care a prezentat pericolele folosirii dezinfectantilor contrafacuti, neautorizati de Ministerul Sanatatii.Campaniile noastre au vizat, in primul rand, educarea publicului larg cu privire la masurile de protectie necesare in aceasta perioada de pandemie si am insistat pe necesitatea instituirii unor reguli clare de preventie in spatiile publice, de la scoli la institutii si companii.In paralel, Grande Gloria Production a demarat pregatirile pentru lansarea unei platforme online, de suport pentru companiile din Romania. In cadrul acestui demers, impreuna cu o serie de firme acreditate, au fost facuti primii pasi pentru dezvoltarea unor servicii de acreditare si suport pentru companiile din sectorul HORECA.V-ati implicat in lupta cu coronavirusul inclusiv prin sponsorizari acordate institutiilor sau spitalelor?Implicarea sociala a fost, intotdeauna, o prioritate pentru Grande Gloria Production. In ultimii ani am dezvoltat o gama larga de evenimente cu caracter umanitar si am raspuns pozitiv tuturor initiativelor menite a ajuta acolo unde este nevoie. De la centre de batrani, la camine de copii, spitale, clinici, cazuri sociale etc.De asemenea, GGP a sustinut si sponsorizat evenimente culturale, spectacole muzicale, de teatru si film, expozitii in aer liber, conferinte pe teme de dezvoltare in mediul de business si parteneriate cu organizatii neguvernamentale.Si, pornind de la deviza deviza IMPREUNA PENTRU UN MEDIU SIGUR SI SANATOS, cu atat mai mult (in aceasta perioada dificila), am fost alaturi de LINIA INTAI, oferind dezinfectanti, masti si viziere atat mediului de sanatate (spitalelor si serviciilor de ambulanta), cat si celor responsabili cu siguranta, ordinea si linistea publica.Vor fi produsele dvs. prezente in scoli, odata cu reluarea cursurilor?Cu siguranta, produsele nostre se vor regasi si in institutii si unitati de invatamant. Mai mult decat atat, am initiat si o campanie numita “Scoli sigure”, prin care Hygienium lanseaza o oferta speciala, cu discounturi semnificative, pentru administratorii scolilor din toata tara.Asigurarea unor conditii sanitare optime in unitatile de invatamant este prioritara. Prin programul “Scoli Sigure” punem la dispozitia celor responsabili de siguranta sanitara in scoli o solutie integrata de servicii si produse autorizate de Ministerul Sanatatii.Totodata, ne adresam si parintilor ai caror copii merg la scoala, prezentadu-le gama Hygienium Kids : servetele si geluri igienizante, viziere si masti de protectie.Incurajam atat parintii, cat si cadrele din invatamant sa puna accent pe invatarea copiilor sa fie responsabili. Pe langa spalarea corecta a mainilor (de cate ori exista posibilitatea), copiii trebuie sa se dezinfecteze cat mai des cand se afla in colectiv si atunci cand intra in contact cu suprafete comune. Iar aceasta responsabilitate trebuie sa fie perceputa ca o provocare, ca un gest natural, cu care sa se mandreasca.Femeile sunt in general responsabile cu cumparaturile pentru casa. La ce le recomandati sa fie atente atunci cand aleg produsele de igiena si dezinfectie pentru familia lor?Din pacate, exista practici (premeditate sau nu) care pot aduce prejudicii atat brandului Hygienium, cat si utilizatorilor acestuia. Am intalnit situatii in care, in spatii publice, sunt reutilizate recipientele Hygienium, insa cu un alt continut. Astfel, noi incurajam acordarea atentiei la continutul recipientelor si la detalii, pentru asigurarea ca NU se afla un alt continut, care poate fi daunator pielii si sanatatii, in general.Este important de stiut ca exista atat produse biocide/dezinfectante, cat si produse cosmetice/igienizante. De exemplu, in ceea ce priveste gelul si solutiile dezinfectante, substanta activa (alcoolul) trebuie sa aiba o concentratie de peste 70%. Cele igienizante au o concentratie a substantei active (dezinfectante) sub 70%. Ambele tipuri de produse sunt recomandate spre utilizare, insa trebuie cunoscute detaliile si sa nu existe riscul sa cumparati produse "dezinfectante", dar cu informatii gresite in mod intentionat (pe grafica ambalajului), care sa induca mesajul de eficacitate biocida neavizata si falsa. Astfel, pe eticheta produsului dezinfectant trebuie sa trebuie sa existe urmatoarele informatii:- Nume producator- Domeniu de utilizare: aplicabilitatea si destinatia produsului- Categoria de utilizatori: de exemplu "destinat populatiei"- Mod de aplicare/contact - ce cantitate de produs sa folosim si ce timp de actiune este recomandata; de exemplu 3 ml nediluat, direct pe maini, masat timp de 30 de secunde- Precautii- Numarul de inregistrare al avizului eliberat de Ministerul Sanatatii- Termenul de valabilitate- Substantele activeTotodata si consistenta si textura sunt "indicii" ale calitatii produsului, cand vorbim despre gel dezinfectant. O formulare atent creata il va face sa fie vascos (nu lichid) si sa NU fie lipicios.Mai multe despre produsele noastre puteti gasi si pe site-ul www.hygienium.com!Toata lumea vrea sa isi trimita copiii la scoala in siguranta in urmatoarea perioada. Ce le punem in ghiozdan pentru a sti ca vor fi protejati in colectivitate?Este important sa fie educati in sensul atentiei sporite catre igiena, asumandu-si aceasta responsabilitate intr-un mod placut, ca pe o provocare.In acest sens, pe langa produsele dezinfectante Hygienium, am creat si gama Hygienium Kids, a carei imagine vesela si colorata inveseleste si incurajeaza copiii sa se joace si sa invete curat! De aici si sloganul gamei destinate copiilor: De mic inveti sa fii mare! Joaca-te curat!Din ghiozdanul celor mici nu trebuie sa lipseasca gelul, servetele umede igienizante, masca sau viziera de protectie. Gelul si servetele umede Hygienium Kids au un aport placut de arome, care sa inhibe mirosul substantei active si care sa faca experienta utilizarii si mai placuta.De ce este important sa respectam regulile de igiena si sa ne spalam pe maini?Daciana Ciochina: Este binecunoscut faptul ca suntem predispusi, la orice pas, sa intram in contact cu suprafete si obiecte ce gazduiesc specii diferite de microbi, virusuri sau bacterii. Mainile sunt cele care le preiau, devenind purtatoare ai acestor factori de infectie, iar atunci cand ne atingem gura sau nasul facilitam contaminarea. Pentru a reduce riscul, este important sa ne spalam des pe maini cu apa calda si sapun.Cum putem sa tinem virusurile si bacteriile la distanta chiar si cand nu avem la indemana apa si sapun?Este foarte important sa acordam o mare atentie dezinfectarii si igienizarii si atunci cand spalarea cu apa si sapun nu este posibila. Cea mai eficienta si rapida modalitate este folosirea produselor care pot suplini lipsa metodei clasice. Gelul dezinfectant, solutii dezinfectante si servetele umede dezinfectate trebuie sa fie un accesoriu nelipsit.La fel de important este sa ne facem un obicei si din curatarea igienizarea si dezinfectarea suprafetelor din propria casa sau din birou, dar si a obiectelor personale: laptop, telefon, portofel, chei, etc.