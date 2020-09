Iti poate afecta praful sanatatea?

Puțini oameni cunosc efectele nocive pe care praful casnic îl poate avea asupra sănătății. Rinita alergică însoțită de strănuturi, dermatită atopică, mâncărimile oculare și nazale sunt doar câteva dintre consecințele acumulării de praf în încăperi. De aceea este important ca produsele și aparatele folosite pentru curățarea locuințelor sau a spațiilor de lucru să fie de cea mai înaltă calitate. Ce conţine praful? Printre altele, particule de piele umană descuamată, fibre de ţesături, păr de animale, acarieni, bacterii şi alte resturi. O parte din particulele care se depun mai ales pe rafturi, pervazuri, pe obiectele electrocasnice și sub covoare este adusă din afara locuinței sau a spațiilor de lucru. Astfel, cu cât este mai mare familia sau colectivul de la serviciu, cu atât cantitatea de praf va fi mai mare. Nu vă faceți griji, acesta poate fi înlăturat cu ușurință! Producătorii au în ofertă aspiratoare puternice pentru familiile mari produse electrocasnice care excelează la toate capitolele, de la puterea de aspirare până la design modern și greutate redusă. Problema este pe jumătate rezolvată achiziționând produsele potrivite de aspirare. Odată ce praful este îndepărtat cu succes, persoanele dragi și colaboratorii sau angajații dumneavoastră vor fi în siguranță și vor respira aer curat.Ce este mai exact praful? În dicționarul limbii române, termenul este definit ca un “material format din particule solide foarte fine, provenite din fărâmițarea naturală a scoarței terestre, a unor corpuri solide, din unele procese biologice ale viețuitoarelor etc.; pulbere, colb.”Totuși, praful nu are o semnificație științifică exactă. ExistăSpecialiștii răspund răspicat: „DA”. Acesta este de mai multe tipuri: noxe, particule toxice, pulberi inflamabile. Cele mai periculoase particule de praf sunt asociate mai ales cu practicarea unor meserii precum cele care presupun prezența pe un șantier, în porturi, în sălile de fotocopiere și imprimare sau în birourile de sortare a trimiterilor poștale. Boli ca azbestoza, silicoza, talcoza și chiar cancerul pulmonar sunt asociate cu inhalarea particulelor de praf toxice.În funcție de situație, putem evita expunerea la praf cu ușurință. Dacă lucrați într-un mediu nesănătos în care sunteți expus este esențial să utilizați echipamente de protecție precum un aparat respirator sau o mască de față. De asemenea, încercați să limitați expunerea la pulberi. Sunt esențiale controalele medicale periodice.Ce facem cu praful din casă? Nu putem evita depunerile de particule, dar putem acționa pentru îndepărtare temporară a acestora. Prima regulă este curățenia frecventă. Iată câteva sfaturi: caută mai multe produse de curățat și folosește-le pe cele de calitate superioară care se potrivesc suprafețelor din locuința ta; aspiră peste tot, inclusiv cărțile și revistele, nu doar podelele; spală regulat pernele, perdelele, draperiile; schimbă salteaua la 3 ani; renunță la covoare sau folosește unele de dimensiuni mici care pot fi curățate ușor; schimbă așternuturile săptămânal; aruncă hainele vechi și păstrează dulapurile bine organizate și curate. Pentru a fi în siguranță, poartă mască, mănuși și haine lungi atunci când faci curat!