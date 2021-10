La ce este utila o pereche de saboti medicali?

Echipamentele de munca sunt diferite de la un domeniu la altul, aducand angajatului diverse beneficii sau reducand riscurile. In cazul domeniului de constructii, spre exemplu, pentru respectarea protectiei muncii, oamenii sunt nevoiti sa poarte caschete care sa ii protejeze de eventuale cazaturi de la inaltimi. Astfel echipamentul de munca este si o masura de protectie pentru a minimaliza riscurile la care se supune un muncitor atunci cand isi desfasoara activitatea.In ceea ce priveste domeniul de asigurare a sanatatii, institutii precum spitalele, policlinicile sau cabinetele medicale, au la randul lor impuse norme igienico-sanitare destinate limitarii raspandirii de bacterii, virusuri sau infectii de la personalul medical la pacienti si invers. Intr-un astfel de mediu, riscurile sunt foarte mari, la fel si stresul si oboseala. Trebuie sa tinem cont de faptul ca activitatea lor este in mare parte in picioare si nu pe un scaun la birou, asftel o perche de saboti medicali de calitate devine indispensabila.Pentru protectia impotriva riscurilor, personalul poarta masti, manusi, utilizeaza dezinfectant si ii veti gasi in permanenta intr-o uniforma formata, in general, din halate. Pe langa vestimentatie, incaltamintea are, de asemenea, un rol extrem de important. In primul rand, ei nu au voie sa se deplaseze prin zonele cu pacienti incaltati cu aceeasi pereche de papuci cu care merg in exteriorul cladirii. Asta ar insemna un risc in plus de a contamina zonele sterile ale institutiilor sau cabinetelor private, ceea ce ar putea aduce neplaceri pacientilor.Pe langa nevoia iminenta de a fi in siguranta, personalul medical si personalul auxiliar trebuie sa fie echipati cu articole care sa le usureze desfasurarea activitatii prin comoditate si confort. Angajatii poarta papuci de spital atat pentru sanatatea si siguranta pacientilor, cat si pentru sanatatea si confortul picioarelor. Meseria lor, in sine, nu este una usoara, ci una epuizanta si solicitanta, astfel ca incaltamintea nu trebuie sa reprezinte un motiv in plus care sa ii oboseasca. Pe langa durerile de cap cu care pleaca in unele zile de la munca, ar fi total nepotrivit sa plece si cu dureri de picioare.Am mentionat anterior domeniul sanatatii ca fiind unul in care aceste incaltari sunt cele mai utilizate, insa si saloanele de coafura, masaj, kinetoterapie sau laboratoarele chimice sau biologice sunt locuri in care sabotii de acest fel sunt extrem de utilizati. In unele dintre aceste domenii prevaleaza mai mult ideea de confort decat de siguranta a clientului. Spre exemplu, in cazul unui salon de coafura, personalul va alege sa poarte sabotii doar din considerentul de confort, riscurile privind clientii fiind aproape inexistente.Piata este extrem de diversa, aducand in atentia publicului un numar foarte mare de modele pentru absolut orice produs. Pentru a alege cea mai potrivita pereche de saboti, va trebui sa fim atenti la cateva aspecte:- Sunt recomadati saboti cu talpa ortopedica . Poate cel mai important detaliu din toate metarialele din care este compusa o astfel de incaltaminte este talpa. Va trebui sa analizati cu mare atentie compozitia acesteia pentru a va bucura de un confort sporit.- Sa fie usori. Cu siguranta nu va doriti sa carati zilnic o greutate in plus fata de masa corporala. Asta nu ar face decat sa va ingreuneze activitatea si sa va oboseasca extrem de mult muschii picioarelor.- Striatiile antiderapante. Talpa trebuie sa aiba aceste striatii si pentru a va proteja pe dumneavoastra: podeaua poate fi umeda sau lucioasa ceea ce ar insemna un risc foarte mare de alunecare. Pentru a nu deveni din personal medical, pacient, alegeti modelele care prezinta striatii proeminente si care va pot feri de astfel de neplaceri pe perioada programului de lucru.