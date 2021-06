La ce ora este bine sa bei cafeaua, de fapt. Toti romanii fac aceasta greseala

Penpenele este fructul verii. Romanii il consuma foarte mult in perioada estivala, insa il combina gresit cu mai multe alimente, care le pot face insa rau organismului. Bogat in vitamina C, dar și antioxidanți, pepenele hidratează organismul. Mai mult de atât,

Romania este de cateva zile sub cod de canicula, iar temperaturile ridicate in ultima perioada a dus la cresterea cazurilor de supraincalzire a organismului. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizeaza ca au ajuns la ATI trei persane, in urma efectelor daunatoare ale caniculei asupra corpului. In cadrul