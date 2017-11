Laxit med, de ajutor in tratamentul constipatiei

Constipatia este o afectiune care apare foarte frecvent si se manifesta prin eliminarea dificila sau rara a scaunului. Odata cu constipatia pot aparea si simptome precum greata, senzatia de preaplin, scaderea apetitului.Cauzele constipatiei pot fi variate, de la o alimentatie saraca in fibre alimentare, sedentarismul, schimbari in alimentatia zilnica, stresul, consumul insuficient de apa, schimbarile hormonale din sarcina, administrarea unor medicamente precum antidepresivele, pana la unele probleme de sanatate ( hipotiroidism, tulburari de alimentatie, sindromul colonului iritabil, cancer de colon). Constipatia mai poate sa apara si in cazul abtinerii de a merge la toaleta, problema care se intalneste mai ales in cazul persoanelor care sufera de hemoroizi.Pentru inceput, poti incerca sa rezolvi problema schimbandu-ti dieta, si anume consumand mai multe legume si fructe proaspete ( cele mai indicate sunt prunele, merele, perele, morcovii), dar si stilul de viata: fa mai multa miscare, odihneste-te suficient, elimina sursele de stres. Consuma, de asemenea, apa suficienta in fiecare zi. Daca nu observi nici o schimbare, iar starea de constipatie se intinde pe o perioada mai lunga de timp, si apar si alte simptome ( scaun cu sange, oboseala, durere severa de stomac) mergi la medic, pentru ca acesta este in masura sa identifice cauza problemei tale digestive ( poate sa fie vorba despre un simptom al unei afectiuni de care suferi).Laxit med, de ajutorDe ajutor pentru persoanele care sufera de constipatie este Laxit med, de la Fiterman. Produsul ajuta in tratamentul simptomatic al constipatiei atat la adulti (inclusiv femei insarcinate, mame care alapteaza, personae in varsta), cat si la copii, incepand cu varsta de 6 luni.Laxit med este un produs laxativ sub forma de pulbere care contine Macrogol 4000. Laxit med este usoar de administrat, deoarece nu are gust, miros si nici culoare, ceea ce ii permite sa poata fi amestecat in orice lichid (apa, ceai, lapte, suc de fructe), chiar si in piureuri, supe.Cum se administreaza produsul Laxit medAdultii iau 2 plicuri de 1-3 ori pe zi, in functie de raspunsul individual. Pentru obtinerea unui efect mai rapid, o doza de 4 plicuri (20 g macrogol 4000) poate fi luata in administrare unica. In cazul unei utilizari prelungite, doza poate fi redusa la 2 plicuri de 1-2 ori pe zi, doze administrate in zile alternative (de exemplu intr-o zi se pot administra 2 plicuri, de preferinta seara inainte de culcare, iar in urmatoarea zi se pot administra 2 plicuri in intervalul dintre micul dejun si pranz si 2 plicuri seara inainte de culcare).In cazul copiilor, produsul Laxit med se administreaza astfel:- intre 6 luni si 12 luni: 1 plic pe zi- intre 1 si 4 ani: 1 plic de 1-2 ori pe zi- intre 4 si8 ani: 2-3 plicuri pe zi;- peste 8 ani: 2 plicuri de 1-2 ori pe zi.Inainte de inceperea tratamentului trebuie excluse tulburarile organice. In acest sens, pentru grupa de varsta 6-12 luni se recomanda un consult medical.