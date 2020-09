Leguma care absoarbe toate toxinele din corp

Are multe beneficii pentru sănătate și poate fi folosită în multe feluri. Indiferent cum alegi să o consumi, trebuie inclusă în dieta ta. Această legumă „minune“ te va ajuta să slăbești natural și este un „aspirator“ de toxine. Iată ce trebuie să știi despre ea.Varza acționează ca și un detoxifiant bun, ceea ce înseamnă că purifică sângele și elimină toxinele, în mod special radicalii liberi și acidul uric. Acest efect detoxifiant se datorează conținutului ridicat de vitamina C din varză și a sulfului din ea.Pregătită natural, tradițional, cu diverse condimente, fiartă la abur, murată, călită, sau sub formă de salată sau suc, varza este extrem de bogată în fitonutrienţi, fiind cunoscută ca un adevărat aliment-minune.Varza era considerata in Roma Antica un remediu universal si era folosita adesea ca tratament eficient pentru constipație, ulcer gastric, dureri de cap, obezitate, afecțiuni ale pielii, eczeme, icter, scorbut, reumatism, artrită, gută, tulburări oculare, boli cardiace și boala Alzheimer.Varza este frecvent recomandată de medicii nutriționiști persoanelor care vor să piardă în greutate într-un mod sănătos. Ingredientul secret în dieta de o săptămână este supa din această leguma, care te ajută să slăbești până la 6 kilograme.Varza oferă o senzație de sațietate datorită nivelului ridicat de fibre. Consumul de varză stimulează imunitatea, previne apariţia cancerului și are efecte benefice asupra frumuseții.